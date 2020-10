Convocan a animalistas cubanos a organizarse para reclamar los perros recogidos por Zoonosis

La activista por los derechos de los animales, Beatriz Batistas, hizo un llamado a los defensores de los animales para organizarse y reclamar los perros que han sido recogidos por Zoonosis en los últimos tiempos y que se encuentran en condiciones inhumanas.

"Hago un llamado a los grupos de protección animal, a los animalistas de La Habana a que nos organicemos (lunes 26) para extraer a los perros que capturaron y que permanecen en condiciones inhumanas en dicho lugar. En la unión está la fuerza", declaró la joven cubana.

Batista se presentó en la sede de Zoonosis en La Habana, donde una custodio la atendió no le quiso dar la cifra de cuántos perros habían recogido, aunque la joven cree que sean más de 10.

Tampoco le permitieron tirar fotos ni le dijeron el día en que los recogieron o cuándo los "sacrificarán".

"No me dejó sacar ni a un perro porque hoy es sábado y no se trabaja, por lo tanto los animales que están en Zoonosis no comerán el fin de semana", dijo Batista.

La custodio le dijo que el lunes en la mañana (entre 9:30 - 10:00 am.) podía presentarse en el lugar, porque habrá personal para atenderle.

Beatriz Batista hace un llamado a todos aquellos que quieran salvar la vida de estos animales, que se presenten en el lugar, que se encuentra en la calle 338 A y avenida 51, en la Novia del Mediodía.

En varias ocasiones grupos de jóvenes cubanos que se han dedicado al activismo por la protección de los animales han reclamado perros capturados por Zoonosis.

En una ocasión los animalistas salvaron de Zoonosis a varios perros callejeros en Santa Clara, tras declararlos "comunitarios" e identificarlos con una tarjeta que demuestra que están vacunados y desparasitados.

El pasado mes de mayo varios activistas rescataron a los perros que habían sido maltratados y recogidos hoy por Zoonosis en el Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas.

"Cada día somos más quienes nos sumamos a brindar nuestra ayuda a los que no tienen voz, a quienes no pueden evitar ser maltratados o abandonados en las calles", aseguró el activista Javier Larrea Formoso.

El gobierno cubano anunció que aprobaría en noviembre una política de bienestar animal, pero indicó que se posterga el debate sobre un decreto-ley que tanto reclaman centenares de personas.

Por tanto, el país seguirá posponiendo la aprobación de una Ley que sancione a quienes abusan de los animales, garantice el cuidado y la protección de los mismos.