¿Qué pasó con la perrita? Su desaparición en La Cabaña desconcierta a muchos

La perrita de La Cabaña, desnutrida y enferma, conmovió a cientos de cubanos antes de desaparecer misteriosamente.

La historia de una perrita enferma y desnutrida que sobrevivía en la Fortaleza de La Cabaña, en La Habana, conmovió a cientos de cubanos en los últimos días. Pero cuando todo estaba listo para rescatarla y trasladarla a un hogar temporal, desapareció misteriosamente y desde entonces nadie sabe dónde está.

La pequeña, de mirada noble y cuerpo marcado por el abandono, fue vista por visitantes que la alimentaban con lo poco que podían. Cojeaba, parecía sufrir alguna enfermedad y apenas tenía fuerzas, aunque seguía mostrando dulzura y cariño a quien se le acercaba.

Captura de Facebook/BAC-Habana

Las imágenes compartidas por Bienestar Animal Cuba (BAC) desataron un torrente de emociones en redes sociales, con llamados urgentes para salvarla antes de que fuera demasiado tarde.

Los rescatistas lograron organizar su traslado a un hogar temporal con una cuidadora que la esperaba con todo preparado. Sin embargo, al llegar para recogerla ya no estaba. Recorrieron cada rincón de la fortaleza, incluso áreas internas como el batallón de ceremonia y el comedor de los trabajadores, pero la búsqueda resultó en vano.

“Una bella familia de la zona se comprometió a avisarnos en cuanto la vieran, pero no pudimos encontrarla”, informó BAC en una actualización del caso, pidiendo la colaboración de todos los que puedan tener alguna pista sobre su paradero.

Captura de Facebook/BAC-Habana

El misterio ha despertado inquietud y tristeza. Muchos temen que la perrita haya corrido la misma suerte de tantos animales callejeros en Cuba, desaparecer sin dejar rastro. Otros mantienen la esperanza de que alguien la haya recogido y esté bajo resguardo.

“Este caso ha tocado el corazón de miles de cubanos”, reconoció la organización, que insiste en que tienen asegurada su atención veterinaria, alimentación y cuidados en cuanto aparezca.

Mientras tanto, el destino de la perrita de La Cabaña sigue siendo un enigma que duele y preocupa a todos los que conocieron su historia.

