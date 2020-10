Leopoldo López abandona embajada española en Caracas rumbo a Bogotá

El opositor venezolano Leopoldo López salió este viernes de su refugio en la embajada de España en Caracas y abandonó Venezuela rumbo a Colombia.

Fuentes de la disidencia venezolana confirmaron al diario español El País que López ya cruzó la frontera y se dirige a Bogotá.

Su objetivo podría ser continuar rumbo hacia España, donde reside su padre, Leopoldo López Gil, un europarlamentario miembro del Partido Popular.

López, de 49 años, estaba refugiado en la residencia del embajador español en la capital venezolana desde el 30 de abril de 2019, cuando participó junto a Juan Guaidó en un fallido levantamiento cívico militar contra el dictador Nicolás Maduro.

Fuentes de Voluntad Popular, el partido político de López, informaron al diario ABC que el líder político pasará algunos días en Bogota, antes de comenzar una gira por varios países para denunciar las elecciones parlamentarias que Maduro pretende realizar el próximo 6 de diciembre, calificadas como fraudulentas por la oposición.

“Tendrá una agenda internacional y una participación activa en la lucha por Venezuela”, expresó ABC.

Se espera que a las 18:00 horas el partido Voluntad Popular haga una declaración pública sobre estos hechos.

Hace un mes el Gobierno español del socialista Pedro Sánchez anunció que relevaría a su embajador en Caracas, Jesús Silva, quien llevaba en ese puesto desde 2017, cuando fue nombrado por la administración anterior.

Según recalcó entonces el ejecutivo español, el cambio no afectaría la protección de que gozaba el opositor venezolano. López se encontraba en la sede diplomática desde 2019, y junto a él estaban inicialmente su esposa Lilian Tintori y la hija menor del matrimonio, pero ellas lograron escapar a España en junio de ese año.

López fue condenado a casi 14 años de prisión en 2014, por su papel rector de fuertes manifestaciones contra el régimen chavista ese año, que dejaron un saldo de 43 personas fallecidas. Tras pasar tres años en la cárcel militar Ramo Verde, Maduro le concedió el estatus de prisión domiciliaria en julio de 2017, para continuar cumpliendo su condena en su hogar.

El 30 de abril de 2019 fue liberado por fuerzas antichavistas de su arresto, y apareció en un vídeo junto al opositor Juan Guaidó, para entonces ya autoproclamado presidente interino de Venezuela.

“Venezuela: ha iniciado la fase definitiva para el cese de la usurpación, la Operación Libertad. He sido liberado por militares a la orden de la Constitución y del Presidente Guaidó. Estoy en la Base La Carlota. Todos a movilizarnos. Es hora de conquistar la Libertad. Fuerza y Fe”, escribió López en su cuenta de Twitter, horas antes de tener que pedir protección a la sede diplomática española.

Desde el inicio de su estancia en la embajada, el Gobierno español recalcó que no entregaría a López al régimen de Maduro. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, subrayó que su país lo acogía en calidad de huésped y que por tanto no le permitiría convertir la sede diplomática en un centro de activismo político.