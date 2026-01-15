Casa Blanca abre sus puertas a María Corina y representantes de Delcy Rodríguez

Vídeos relacionados:

Washington será escenario este jueves de un movimiento diplomático sin precedentes desde el inicio de la transición venezolana. María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y figura central de la oposición, será recibida en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio

Según EFE, la visita marca el ingreso formal de Machado al proceso político impulsado por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y ocurre en paralelo a la presencia en Washington de enviados del gobierno interino de Delcy Rodríguez, que mantendrán contactos con funcionarios y diplomáticos estadounidenses.

Machado estará acompañada por miembros de su equipo del Comando Con Venezuela, entre ellos el exalcalde David Smolansky, cercano al entorno de Rubio y a los congresistas republicanos de Florida María Elvira Salazar y Carlos Giménez.

La cita simboliza la apuesta de Washington por abrir canales simultáneos con la oposición y con representantes del nuevo gobierno, dentro de una estrategia pragmática de estabilización política.

También se encuentran en la capital estadounidense otras figuras de la oposición venezolana, como Leopoldo López y Juan Guaidó, que han retomado contactos con medios y actores políticos locales en medio de este nuevo escenario.

La jornada diplomática se produce pocas horas después de que Trump revelara haber mantenido una “larga y productiva” conversación telefónica con Delcy Rodríguez, lo que evidenció la disposición de la Casa Blanca a mantener comunicación directa con todas las partes mientras consolida su papel central en la transición venezolana.