Casa Blanca abre sus puertas a María Corina y representantes de Delcy Rodríguez

Washington será escenario este jueves de un movimiento diplomático sin precedentes desde el inicio de la transición venezolana. María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y figura central de la oposición, será recibida en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio
Según EFE, la visita marca el ingreso formal de Machado al proceso político impulsado por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y ocurre en paralelo a la presencia en Washington de enviados del gobierno interino de Delcy Rodríguez, que mantendrán contactos con funcionarios y diplomáticos estadounidenses.
Machado estará acompañada por miembros de su equipo del Comando Con Venezuela, entre ellos el exalcalde David Smolansky, cercano al entorno de Rubio y a los congresistas republicanos de Florida María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
La cita simboliza la apuesta de Washington por abrir canales simultáneos con la oposición y con representantes del nuevo gobierno, dentro de una estrategia pragmática de estabilización política.
También se encuentran en la capital estadounidense otras figuras de la oposición venezolana, como Leopoldo López y Juan Guaidó, que han retomado contactos con medios y actores políticos locales en medio de este nuevo escenario.
La jornada diplomática se produce pocas horas después de que Trump revelara haber mantenido una “larga y productiva” conversación telefónica con Delcy Rodríguez, lo que evidenció la disposición de la Casa Blanca a mantener comunicación directa con todas las partes mientras consolida su papel central en la transición venezolana.
¿Por qué María Corina Machado fue recibida en la Casa Blanca?
María Corina Machado fue recibida en la Casa Blanca como parte del proceso político impulsado por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. Su visita simboliza la apuesta de Washington por abrir canales de comunicación tanto con la oposición como con el nuevo gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez. Esta estrategia busca estabilizar políticamente al país durante su transición hacia la democracia.
¿Cuál es el papel de Donald Trump en la transición de Venezuela?
Donald Trump ha desempeñado un papel central en la transición de Venezuela, especialmente a través de la operación militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro. Trump también ha mantenido conversaciones directas con líderes venezolanos, como Delcy Rodríguez y María Corina Machado, para consolidar su papel en el proceso de transición. A pesar de algunas tensiones, ha expresado su intención de apoyar una Venezuela democrática y estable.
¿Qué significa la presencia de enviados del gobierno interino de Delcy Rodríguez en Washington?
La presencia de enviados del gobierno interino de Delcy Rodríguez en Washington indica la disposición de Estados Unidos a negociar con todas las partes involucradas en la transición venezolana. Esto refleja un enfoque pragmático de la administración de Trump para garantizar una transición ordenada y pacífica, en la que todos los sectores políticos tengan representación y voz en el futuro del país.
¿Cómo ha influido el Premio Nobel de la Paz en la carrera política de María Corina Machado?
El Premio Nobel de la Paz ha elevado el perfil internacional de María Corina Machado y ha subrayado su papel como líder opositora en Venezuela. Sin embargo, también ha generado tensiones con Donald Trump, quien esperaba que el premio fuera un reconocimiento a su propia labor. A pesar de esto, Machado continúa siendo una figura clave en el proceso de transición y su reconocimiento internacional podría ayudar a fortalecer su posición política en el futuro.
