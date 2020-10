Blue Diamond reabre sus instalaciones hoteleras en Cuba

La cadena hotelera Blue Diamond reabrió dos de sus instalaciones en Cuba, Royalton Hicacos y Memories Jibacoa, este fin de semana. La compañía continuará retomando sus operaciones con turismo internacional en noviembre.

La apertura de Cuba al turismo internacional supone preocupación para muchos ciudadanos que consideran esta medida precipitada, si se tiene en cuenta que hay territorios con una compleja situación epidemiológica aún en la isla como Pinar del Río, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.

Blue Diamond lleva 10 años trabajando el destino Cuba. En la temporada de invierno 2020 estrena una nueva marca, con la apertura en Varadero del Hotel Boutique Mystique Casa Perla by Royalton.

Se trata de un pequeño hotel de 10 habitaciones, con servicio de alto estándar que incluye mayordomo. Según indica la prensa oficialista este es un producto dirigido a hombres de negocio.

Otras dos instalaciones de Blue Diamond están próximas a reabrir el 1 de noviembre, Grand Memories Varadero y Sanctuary at Grand Memories Varadero.

También en Cayo Santa María, el Grand Memories y el Sanctuary retoman sus servicios el 2 de noviembre. El Royalton de este cayo comenzará a operar con turismo internacional el día 9.

Los hoteles de Blue Diamond de Cayo Coco están abiertos desde el 4 de septiembre (Memories Flamenco y Memories Caribe) y trabajan fundamentalmente con turismo canadiense.

Blue Diamond aprovechó la etapa de aislamiento que tuvo Cuba por el coronavirus para restaurar sus instalaciones hoteleras en la isla e incorporar nuevos servicios en ellas.

En 2020, año desastroso para el turismo a escala mundial, varias instalaciones de esta cadena en Cuba alcanzaron premios internacionales por su desempeño en temporadas del 2019-2020. El Royalton Hicacos, obtuvo la distinción Traveler’s Choice Best of the Best y se incluyó entre los 25 mejores Todo Incluido del Caribe.

Blue Diamond ocupa la segunda posición por concepto de administración de habitaciones hoteleras en Cuba, con alrededor de 8.500, distribuidas en 21 productos hoteleros. Está presente en los principales polos turísticos cubanos, pero en especial en Varadero.

La reapertura del aeropuerto Juan Gualberto Gómez fue un paso clave en la estrategia del gobierno cubano para reactivar el turismo, a pesar de no tener controlada la epidemia de coronavirus en el país.

Este sábado se recibió el primer vuelo, por la aerolínea mexicana Viva Aerobus, con capacidad para 186 personas, procedente de México DC.

Este primer vuelo internacional llegó tras 7 meses de aislamiento y cierre del tráfico aéreo por la pandemia del coronavirus.

La Empresa Cubana de Navegación Aérea informó que todos los aeropuertos internacionales del país abrirían el 15 de octubre, excepto La Habana. Esto favorece la llegada de turistas desde distintas latitudes a los principales polos turísticos del país.

Sin embargo, las diferentes terminales del Aeropuerto Internacional José Martí permanecerán cerradas hasta el próximo 31 de octubre.