Michael Jordan sueña con viajar a Cuba

El legendario basquetbolista estadounidense Michael Jordan afirmó que en la lista de sus deseos menos conocidos está realizar un viaje a Cuba, país donde nació su esposa, la modelo Yvette Prieto.

La prestigiosa revista Cigar Aficionado publicó la versión ampliada de una entrevista realizada al famoso deportista hace algunos años, en la cual este revela su pasión por los puros cubanos y habla de su deseo de visitar la isla, tras la conexión con historias familiares cubanas contadas por su esposa.

"Ese es el viaje de mis sueños", dijo Michael Jordan a Marvin Shanken, editor de la publicación, cuando este le contó sobre un paseo por el país caribeño.

"Mi esposa es cubana. Su familia tiene muchos recuerdos de Cuba, así que en esencia quiere ir, lo cual creo que es un factor de motivación", afirmó.

"Quiero ir por diferentes motivos. Quiero ir por razones particulares, obviamente. En términos de que podamos ir, está llegando. Es solo cuestión de tiempo", comentó.

Asimismo, destacó el valor histórico que tiene Cuba como país y resaltó que le gustaría hacer alguna inversión en la isla.

"Creo que es un país muy rico en términos de patrimonio. Ojalá pudiera comprar uno de esos autos viejos y enviarlo aquí. Hablo con mi suegro sobre eso todo el tiempo. También quiero ir porque soy un gran fanático de los puros", subrayó el estelar deportista.

De acuerdo con el mítico número 23 de los Chicago Bulls, sus cigarros preferidos también son los cubanos, especialmente los Partagás Lusitanias, una de las marcas más prestigiosas de puros en la nación caribeña.

"Fumo seis al día", dijo a Marvin Shanken, quien también sostenía un puro.

Luego agregó: "Me gusta un cigarro grande, pero también puedo fumar un cigarro más pequeño. Me gusta la variedad. Me gusta experimentar con diferentes niveles de puros".

Los Partagás Lusitanias son uno de los puros con más cuerpo y más satisfactorios de los que produce la fábrica Partagás de La Habana. Miden casi 20 centímetros y emanan un particular humo al fumarlos.

Jordan es considerado el atleta que más dinero ganó en la historia, y tras su retiro construyó el imperio Jordan Brand, una de las marcas de ropa e instrumentos deportivos más solventes del mundo.

Michael Jordan e Yvette están casados desde 2013 y actualmente tienen dos hijas, Ysabel y Victoria Jordan.