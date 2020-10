¡A punto de dar a luz! Sharon y Gianluca esperan la llegada de su bebé bailando en el hospital

Ni en la recta final de su embarazo Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi pierden un minuto para divertirse con sus bailes de TikTok.

La pareja está esperando la llegada de su princesa, que puede presentarse en las próximas horas, y han decidido hacerlo bailando, una de las cosas que más disfrutan juntos.

La modelo venezolana y el empresario italiano llevan dos días en el hospital, pero la bebé aún no se anima a salir, por lo que decidieron "darle un empujoncito" moviendo el esqueleto al ritmo de What You Know Bout Love, del popular rapero Pop Smoke, quien fue asesinado a principios de este año.

"En la sala de partos tratando de ayudarla a salir... pero empiezo a pensar que no quiere verme", escribió Gianluca junto al video en Instagram.

Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi anunciaron el pasado Día de las Madres que estaban esperando su primer hijo en común, que además, será también el primer retoño del excéntrico millonario de 53 años.

La pareja comenzó a salir en 2018 y desde entonces siempre se han dejado ver muy amorosos y cómplices, compartiendo divertidos momentos juntos.

