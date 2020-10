Escritor cubano Carlos Alberto Montaner protagoniza anuncio a favor de Biden

El escritor, periodista y expreso político cubano Carlos Alberto Montaner, es otro de los rostros que protagoniza un anuncio a favor de la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

“Unas veces yo voto con los republicanos y otras con los demócratas. He dedicado mi vida y he escrito varios libros en contra de los socialistas y los comunistas, pero en estas elecciones quiero decir enfáticamente que Joe Biden y Kamala Harris no son socialistas ni comunistas”, dijo Montaner en un video.

“Llevo muchos años exiliado y conozco perfectamente a los amigos de la libertad. Ellos lo son”, agregó.

A pesar de ser una figura conocida dentro del exilio cubano en Estados Unidos por su abierta posición contra el régimen de La Habana y la figura de Fidel Castro, las expresiones de Montaner contra Trump le han ganado detractores recientemente. En sus artículos, el autor ha dejado claro que no simpatiza con el actual mandatario e incluso ha expuesto sus razones.

“No me gusta Trump, en primer término, porque no me gusta su carácter de persona arrogante y avasalladora (bully) que miente o exagera. Los “trumpólogos” le han contado más de veinte mil mentiras, deformaciones de la realidad o post-verdades”, dice en uno de ellos.

“No me gusta Trump, porque en un debate civilizado no se grita o se interrumpe al adversario constantemente, sino se aportan ideas. El primer debate con Biden fue un vergonzoso circo. Esos no son ademanes o mensajes propios de un presidente de Estados Unidos, que es, inevitablemente, un modelo de comportamiento, sobre todo para los jóvenes”, explicó.

“Son muy pocos los que a estas alturas no han tomado partido a favor o en contra de Trump. Como los partidarios de Trump son “inasequibles al desaliento”, no les importa votar por su ídolo, pese a sus evidentes fallas de carácter. Deliberadamente, ignoran sus relaciones con Putin o con Kim Jong-un, sus mentiras constantes, y su negacionismo científico, pese a los más de 200 000 muertos generados por la pandemia”, escribió en otro artículo.

Por el contrario, otros cubanos como la actriz Susana Pérez se han ofrecido para mensajes en favor de la reelección de Trump de cara a los comicios el próximo 3 de noviembre. “Sacrificamos mucho para ser libres y respetados”, se le escucha decir a la actriz cubana en elun video de la campaña electoral.

El mensaje agrega que los demócratas proponen para el país “socialismo, cortarle los fondos a la policía, quitar las escuelas charter” y que Joe Biden es “demasiado débil” para defender a los cubanos.

Por su parte, la campaña del candidato presidencia demócrata Joe Biden ha contado con el respaldo de importantes artistas puertorriqueños, entre ellos, Marc Anthony, Luis Fonsi y Bad Bunny.