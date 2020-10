El sexy look con el que Karol G se siente "Bichoca sin salir del bloque"

Desde que la estrella de la canción urbana colombiana Karol G estrenó su sencillo y videoclip Bichota, cada uno de los elementos de esta producción audiovisual que arrasa en todas las plataformas digitales se han convertido en tendencia en las redes sociales.

Desde su letra y título que pretenden lanzar un mensaje de empoderamiento femenino desde el punto de vista urbano y que la propia intérprete se encargó de explicar mediante un divertido vídeo, hasta los espectaculares vestuarios que llevó la reguetonera en el clip, no han parado de llamar la atención de los fanáticos de la cantante.

De hecho, hasta la propia Karol G se ha encargado de sacar provecho de su éxito y la mayoría de sus últimas publicaciones en Instagram hace referencia a Bichota, como es el último post que subió a su perfil donde aparece posado con un estilo vaquero similar al que lució en el vídeo musical y que acompañó con una estrofa del sencillo.

"Me siento Bichota sin salir del bloque", comentó la colombiana junto a la imagen que ya sobrepasa los 1,5 millones de 'me gustas' y donde se le con un extravagante look compuesto por sombrero rosa con pedrería, un ajustado top verde estilo encerado y unos maxi pendientes de brillo con la letra inicial de su nombre.

Bichota, se ha convertido en una de las nuevas revelaciones musicales del año y, sin lugar a dudas, en uno de los mayores éxitos de la carrera de Karol G.

El videoclip del tema acumula, hasta la fecha, la cifra de más de 23 millones de visualizaciones en YouTube en menos de una semana de publicado y se mantiene en los primeros puestos de vídeos trending de la plataforma.

