Karol G da las claves para ser una "Bichota" y explica su significado

Después de internacionalizar el término colombiano 'Tusa' gracias a su canción con Nicki Minaj, el nuevo propósito de Karol G es hacer lo mismo con 'Bichota', el nombre de su último sencillo.

La colombiana estrenó el pasado viernes su nueva canción y va por buen camino para convertirse en el nuevo hit de la temporada. En apenas unos días, el videoclip supera los 20 millones de reproducciones y para aquellos que se preguntan que quiere decir como la palabra, la misma Karol G ha aclarado lo que significa y ha dado las claves para convertir en "bichotas" a todas sus fans.

A través de Youtube, la 'bebesita' compartió dos vídeo. En uno de ellos aclara que el significado que le da a la palabra "bichota" es el de "jefa". "Esta canción expresa mucho como me siento como mujer en este momento. Me siento grade, me siento libre, me siento empoderada. Me siento bichota", confiesa la novia de Anuel AA.

Y para lograr ser una, la cantante propone lo siguiente: defender lo que te gusta "por encima de lo que sea" y buscar lo que nos haga ser único. "No quieran cambiarlo, no quieran encajar en la sociedad, uno pierde mucho tiempo en eso", explica.

Y por último, la colombiana añade "coqueteo intenso y actitud 'mamasita' todo el tiempo". "La vida trata de eso, de coquetear con los momentos, con la gente, de expresar la vibra positiva. Yo sé que todas son unas 'bichotas'", concluye entre risas la reguetonera.

Este tema está dando mucho qué hablar en la esfera virtual y tras su estreno, la misma Karol G decidió expresarse abiertamente sobre la sexualidad y sobre cómo la expresa a través de su música.

"La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano... Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ¡ME EMPODERA!", comentó junto a algunas imágenes del ardiente videoclip.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.