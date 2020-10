Trump reitera en Pensilvania su respaldo a los anhelos de libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela

El presidente Donald Trump reiteró este sábado durante un mitin en Pensilvania que de ganar los comicios presidenciales continuará respaldando los anhelos de libertad de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Le estamos dando pleno respaldo a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, los cuales tienen el anhelo de vivir en libertad", afirmó el mandatario.

Trump alentó a sus partidarios a votar en las elecciones del 3 de noviembre, en las que lucha por reelegirse para un segundo mandato.

Entre otros temas, aprovechó para atacar a su rival republicano Joe Biden, a quien acusó de ser el candidato del régimen castrista en Cuba, luego de sus críticas a las recientes medidas de la Casa Blanca que afectan el envío de remesas familiares a la isla caribeña.

"Nuestro país jamás será socialista", dijo Trump.

Más adelante, subrayó que Biden ha sido débil ante los gobiernos dictatoriales y socialistas, un discurso que ha sostenido en los últimos días.

Recientemente el presidente dijo a América TeVé que "la débil política de Joe Biden hacia Cuba fue un insulto a la gran comunidad cubanoamericana y ahora incluso quiere darle más dinero a la dictadura cubana, que no ha hecho nada para merecerlo".

El poder tiene que estar en manos del pueblo, pero esa tradición será amenazada si Biden y Harris ganan las elecciones este martes, reiteró.

La campaña electoral se encuentran en la recta final, y ambos líderes se disputan especialmente Florida, que aporta 29 votos electorales.

Trump parece ser el favorito de la comunidad cubanoamericana del sur de ese estado, pero Biden no pierde la esperanza de conquistar el voto cubano del territorio.

En Coconut Creek el ex vicepresidente dijo que Trump no es la persona indicada para promover la democracia ni en Cuba ni en Venezuela, y que hasta el momento sus políticas no han logrado impulsar cambios en ninguno de los países.

En un acto realizado en la universidad de Broward, anunció que si gana las elecciones cambiará la política de su país hacia la Isla, la cual afirmó "no está más cerca de la libertad y la democracia que hace cuatro años".

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca calificó de acuerdo patético y de una sola vía las negociaciones de la administración Obama-Biden con el gobierno de Raúl Castro.

"Mi oponente está por el socialismo y el comunismo, y yo estoy con el pueblo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, por su derecho a luchar por la libertad, y estamos ganando", afirmó el candidato republicano recientemente.