Biden en Miami: "Me he enfrentado a los Castro y los Putin del mundo"

El candidato presidencial demócrata Joe Biden aseguró este lunes en Miami que sus ideales políticos están alejados del socialismo y el comunismo, y dijo que sus relaciones nunca fueron cordiales con dictadores como Fidel Castro y Vladimir Putin.

"¿Yo parezco socialista?", se cuestionó irónicamente Biden. "Me he enfrentado a todos esos dictadores que nos preocupan, a los Castro y a los Putin de este mundo... Nunca he tenido una relación cordial con ellos".

Fue la única vez que el tema cubano se asomó tangencialmente la noche del lunes en el foro público, celebrado en el Pérez Art Museum de Miami (PAMM). El encuentro, que cerró la visita del exvicepresidente demócrata, fue auspiciado por la cadena NBC y conducido por el reconocido periodista Lester Holt. La audiencia tuvo oportunidad de hacerle preguntas sobre los temas de actualidad.

La declaración de Biden marcando distancia de las ideas socialistas se produjo en respuesta al abogado cubanoamericano Peter González, quien le preguntó cómo convencer a cubanos y venezolanos de Miami de que un voto por la candidatura demócrata el 3 de noviembre no es un voto por la extrema izquierda y el comunismo.

"No he pronunciado una sola sílaba que haga pensar que soy un socialista o un comunista", aseveró Biden.

Recordó que él es el candidato por el Partido Demócrata porque venció en las primarias a un socialista, en alusión al senador Bernie Sanders, y acotó que en su campaña siempre fue tildado de "demasiado centrista, demasiado moderado, demasiado claro".

El encuentro el público de Miami se prolongó por una hora y abordó los temas de máxima actualidad de cara a la venidera elección presidencial, entre ellos el coronavirus, la conducta del presidente Donald Trump ante la pandemia y el reclamo de reformas en los cuerpos policiales de la nación.

Biden dijo que es partidario de incrementar los fondos a los cuerpos policiales, porque considera que la gran mayoría de los policías son "personas honorables que arriesgan sus vidas todos los días cuando salen de sus casas a preservar el orden en las calles".

Pero comentó que en todas las profesiones han "manzanas podridas" y no puede pensar que un departamento policial no haya voluntad para eliminar un mal policía, "porque eso los mancha a todos".

Y a la vez fue enérgico contra los manifestantes violentos, desmarcándose de las críticas que lo identifican como partidario de las destructivas protestas que han proliferado en el país.

"Hay derecho a manifestarse de forma pacífica, pero cuando se empieza a romper ventanas, quemar lugares y practicar la violencia, esas personas deben ser arrestadas y responder por ello", expresó el exvicepresidente.

Explicó que su propuesta es llevar a la Casa Blanca a policías, sindicatos grupos de derechos civiles, entre otros, para discutir y decidir cómo realizar una reforma policial en el país, y anunció que también promoverá programas de entrenamiento de sensibilidad y de vigilancia policiaca para que los agentes y las comunidades puedan conocerse mejor.

