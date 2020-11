Trump predice que vencerá a Biden por un margen mayor que su victoria sobre Hillary Clinton

El presidente Donald Trump predijo este martes una victoria sobre Joe Biden todavía mayor que la que protagonizó en 2016 sobre la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

En entrevista telefónica con el programa Fox & Friends, Trump dijo: "Mi número la última vez fue el 306", en alusión a la cantidad de votos que ganó en el Colegio Electoral.

"Ese fue un buen número. 223-306, ese fue un gran número, y creo que lo superaremos. Lo dejaré así. Creo que mejoraremos", añadió.

En realidad, el presidente Trump recibió 304 votos del Colegio Electoral en 2016, después de que dos electores republicanos emitieran votos de protesta, precisa Fox News.

Trump calcula un mayor margen de victoria esta vez tomando como base el entusiasmo que han mostrado sus seguidores en los últimos meses. "Nunca antes había sucedido en la historia de nuestro país. Nunca algo así", dijo al respecto. De ahí que considere que tiene una "sólida posibilidad de ganar" otros cuatro años en la Casa Blanca.

El presidente se arriesga a predecir un triunfo más amplio que en 2016 a pesar de que las encuestas hasta el momento muestran una carrera reñida e incluso muchas conceden ventaja al candidato demócrata.

Se espera que este año se registre una participación récord de votantes en las elecciones en EE.UU., ya que casi 100 millones de personas emitieron sus votos de forma anticipada.

No obstante, es muy posible que los norteamericanos no tengan un resultado cuando las urnas cierren, ya que varios estados clave permiten que se cuenten las boletas enviadas por correo a medida que continúen entregándose durante los próximos días. El presidente Donald Trump rechaza esa posibilidad y ha dicho repetidamente que los estadounidenses deberían conocer el resultado el mismo día de las elecciones y no después.

En lo relativo a la posibilidad de que si tiene una clara ventaja declare la victoria desde hoy mismo, Trump rechazó la idea y dijo que no “jugará”, y que solo anunciará su victoria cuando sea oficial.

Durante su aparición en Fox and Friends, el presidente también envió un mensaje a los votantes indecisos, enfocándose en el progreso económico que logró el país antes de la pandemia de coronavirus. "Construimos la mejor economía del mundo. Fue horriblemente interrumpida por algo que nunca debería haber sucedido", dijo.

Trump también defendió la decisión de cerrar la economía a principios de este año, y aludió a las vidas que se salvaron por el cierre. De cara al futuro se mostró optimista: "lo construimos de nuevo y lo estamos haciendo a un ritmo récord".

El presidente también habló sobre su oponente, advirtiendo que si Joe Biden gana, no podrá evitar que el ala de extrema izquierda de su partido tome el mando. Se refirió concretamente a una videoconferencia entre el senador Bernie Sanders y otros representantes demócratas, en la que Sanders dijo que Biden podría ser el presidente más progresista que haya tenido el país.

"Joe va a tener dificultades, no podrá manejarlos", dijo Trump, y predijo que si Biden intenta ejercer control sobre su partido, podría quedarse sin trabajo. "Joe Biden nunca tomará las decisiones y, si lo hace, no estará allí por mucho tiempo", añadió.

Muchas ciudades del país se están preparando para posibles disturbios en respuesta al resultado de las elecciones, hecho del que Trump culpa a los demócratas. En la entrevista dijo que la gente de izquierda se ha "radicalizado" y que sus líderes no los mantienen bajo control.

"Creo que es muy triste y parte de la razón es que todo será en ciudades demócratas, ciudades dirigidas por demócratas", comentó, y puso como ejemplo Chicago, Nueva York, Baltimore y otras ciudades, en la que hay "un liderazgo débil".

Cuando se le preguntó qué pasaría si Biden gana y los demócratas toman el control del Senado mientras mantienen su mayoría en la Cámara, hizo una advertencia trágica: "Nuestro país nunca podría ser el mismo país si gana".

Se refirió específicamente a las amenazas de los demócratas de cambiar las reglas del Senado y ampliar la Corte Suprema para que puedan incorporarse jueces liberales. "Si abarrotan los tribunales, será algo terrible", dijo.

Las campañas del presidente de EE.UU., Donald Trump, y de su rival demócrata, Joe Biden, se preparan este martes, día de los comicios, para las disputas judiciales que podrían llegar tras el recuento de votos.