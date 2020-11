Seguidores de Trump realizan multitudinaria caravana en Miami

Centenares de cubanos, venezolanos y nicaragüenses en Miami realizaron este domingo una histórica caravana en apoyo al candidato presidencial republicano Donald Trump, cuando faltan apenas 48 horas para las elecciones.

Más de 55 000 automóviles se reunieron a las 11 de la mañana y salieron desde el Tropical Park, en el Palmetto de esa ciudad del sur de Florida, en apoyo a la reelección del mandatario el próximo 3 de noviembre.

Trump es el preferido de la comunidad del sur del estado y ha prometido continuar apoyando los anhelos de libertad de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en un segundo mandato.

Fieles a su sangre latina, por las calles de Miami sonó la salsa, el reguetón y el tema de la agrupación Los 3 de La Habana que fue incluido en la campaña electoral de Trump.

En redes sociales circulan imágenes de la caravana, que se desarrolló en un ambiente festivo y al más puro ritmo latino.

"Gigantesca caravana pro Trump en el Tropical Park en Miami", destacó una de las publicaciones en la plataforma de microblogging.

Otro post afirma que Miami mostró su amor por el país de mano de los exiliados cubanos.

El sur de Florida se ha convertido en el blanco de las campañas demócrata y republicana de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

Los candidatos Donald Trump y Joe Biden coinciden en que ganar Florida, que aporta 29 votos electorales, es fundamental para el resultado de la elección.

Ante esta realidad se han intensificado las acciones de ambos líderes al sur del estado.

Trump votó el sábado antepasado en West Palm Beach, y reiteró ayer en Pensilvania que continuará respaldando los anhelos de libertad de los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El actual presidente parece ser el favorito de la comunidad cubanoamericana del sur de ese estado, pero Biden no pierde la esperanza de conquistar el voto latino en ese territorio.

En Coconut Creek el ex vicepresidente dijo el pasado jueves que Trump no es la persona indicada para promover la democracia ni en Cuba ni en Venezuela, y que hasta el momento sus políticas no han logrado impulsar cambios reales en ninguna de esas naciones gobernadas por regímenes dictatoriales.

Durante un evento realizado en la Universidad de Broward, el demócrata anunció que si gana las elecciones cambiará la política de su país hacia la isla.

Cuba "no está más cerca de la libertad y la democracia que hace cuatro años", apuntó.

Barack Obama también regresará el lunes al sur de Florida para hacer campaña, en un último intento por convencer a la comunidad latina de votar por Biden.

Es la tercera vez en las últimas dos semanas que Obama viaja al Estado del Sol, donde el sábado también habló la compañera de fórmula del demócrata, Kamala Harris, como parte de la ofensiva en Florida.

"Si se gana la Florida, esto se acabó", dijo Obama el pasado sábado, y Biden reconoció que "Florida tiene la llave" del resultado de los comicios del 3 de noviembre.