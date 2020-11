Trump publica sus bailes a ritmo de Village People

Un vídeo de poco más de dos minutos de duración -que resume los “bailes” de Donald Trump siguiendo el ritmo del tema YMCA, de Village People- es el último llamado del presidente a “votar, votar, votar”.

Así lo evidencia una publicación fijada este martes en la cabecera de su inseparable Twitter, que ya cuenta como más de 384 mil likes, 90 mil retweets y 7.3 millones de reproducciones.

El presidente viene usando la popular canción disco, de finales de los años 70 del pasado siglo, para cerrar varios de sus actos de campaña de los últimos meses.

En junio, Victor Willis, el único miembro original del grupo Village People, le pidió a Trump que dejara de usar sus canciones en los mítines.

Sin embargo, el presidente no solo ignoró esta solicitud, sino que recientemente se volvió viral con sus extraños movimientos de baile en el 'YMCA' de la banda. Willis ahora ha criticado esos movimientos, señalando que el presidente nunca ha intentado las acciones reales que acompañan a la canción.

“Donald Trump hace lo que hace Donald Trump”, le dijo Willis a la BBC, cuando se le preguntó sobre los movimientos de Trump. “Nunca lo he visto levantar las manos y llegar al YMCA. Lo ha cambiado a MAGA o algo”.

“Me gusta que los fanáticos de todo tipo, demócratas o republicanos, a todos les gusta 'YMCA'”, agregó Willis. “Eso es algo que me agrada mucho. [Pero] en lo que respecta a respaldar a Trump, no respaldo a Trump, nunca lo he respaldado, ni tampoco a Village People. Por eso le hemos pedido que deje de tocar nuestra música en sus mítines. Pero en lo que respecta a la ley de derechos de autor [va] en los Estados Unidos, viene bajo una licencia general, [así que] él puede tocar nuestra música cuando quiera”.