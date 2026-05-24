Gobernadora de Puerto Rico menciona una posible guerra de EE.UU. con Cuba «en las próximas semanas»

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, afirmó el pasado viernes en una entrevista que Estados Unidos va a tener una guerra con Cuba «las próximas semanas», en el marco de un debate sobre la estadidad de Puerto Rico y el valor estratégico de la isla para Washington.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista de casi 56 minutos en el programa de Molusco en KACU 105, publicada en YouTube por MoluscoTV. González enumeró los conflictos actuales de Estados Unidos para argumentar que Puerto Rico es un territorio indispensable: «Tenemos una guerra con China, tenemos una guerra con Irán, tenemos una guerra con Rusia, teníamos una guerra hasta los otros días con Venezuela y vamos a tener una con Cuba las próximas semanas».

La gobernadora no hizo el comentario como un anuncio oficial ni como una advertencia diplomática, sino como parte de un argumento político a favor de la estadidad, sosteniendo que Puerto Rico no debe verse como «el patito feo», sino como un eje estratégico clave en la cadena de suministro farmacéutico y militar de Estados Unidos.

«Puerto Rico es clave en estos asuntos. Fuimos clave para Venezuela hace escasamente seis meses atrás y lo vamos a hacer clave para la política pública de los Estados Unidos en Latinoamérica», afirmó González, en aparente referencia a operaciones vinculadas a la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

La declaración se produce en el pico de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana. El 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación formal contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, con cargos que incluyen conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses y cuatro cargos de homicidio.

Ese mismo día, el portaaviones USS Nimitz fue desplegado en el Caribe junto a un destructor y un buque logístico. Rusia acusó a Estados Unidos de preparar una «intervención armada» contra Cuba, mientras el régimen cubano distribuyó guías de supervivencia para la población ante posibles ataques militares.

Trump declaró el 21 de mayo que el despliegue naval no era para intimidar a Cuba.

González trazó un paralelo histórico con la Guerra Fría: «Ronald Reagan dijo en aquel momento que Puerto Rico estaba listo y preparado para ser parte de los Estados Unidos y que era más beneficioso para los Estados Unidos también tener a Puerto Rico como un estado. Y había una guerra fría en ese momento». La gobernadora argumentó que el contexto geopolítico actual es aún más favorable para la causa de la estadidad.

La mandataria también reveló que ha sostenido reuniones con el Departamento de Defensa y con DARPA «para el desarrollo de nuevos medicamentos y de nuevas tecnologías» desde Puerto Rico, y subrayó que el 46% de la economía de la isla es manufactura farmacéutica.

En febrero de 2026, González ya había declarado públicamente que apoyaría «todo lo que sea para respaldar a nuestras fuerzas militares y la política pública del presidente» para «liberar al pueblo cubano», en sintonía con la postura de la administración Trump, que desde enero de 2026 calificó al régimen cubano como una amenaza «inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense mediante la Orden Ejecutiva 14380.

El Senado de Estados Unidos rechazó el 29 de abril de 2026, en votación de 51 a 47, una iniciativa para limitar los poderes militares de Trump sobre Cuba, dejando al presidente con amplio margen de acción frente a La Habana.