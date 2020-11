Oficialismo cubano niega cierre del Jazz Café de La Habana para convertirlo en tienda MLC

Un funcionario del gobierno de La Habana negó este lunes que el cierre del Jazz Café en la capital cubana estuviera relacionado con la creación de una nueva tienda en Moneda Libremente Convertible (MLC).

“A pesar de todas las publicaciones que lo afirman, el JAZZ CAFÉ seguirá siendo un lugar de la noche habanera, para los amantes de jazz y de la buena música cubana”, dice una publicación de Luis Carlos Góngora Domínguez.

Captura de publicación en Facebook.

“Los operadores de ese emblemático espacio han asegurado que al concluir los trabajos de reparación en el mismo, comenzará su montaje y restablecimiento para el servicio al público”, precisó.

Horas antes, una cubana comentó en redes sociales que se había dirigido al Jazz Café de La Habana para conversar con algunos de sus trabajadores, luego de trascender la noticia de que posiblemente ese centro fuera convertido en una nueva tienda en MLC.

“Como no hay nada oficial en el tema Jazz café, he ido al lugar y he entrevistado a trabajadores del café que hoy están en la cafetería del primer piso”, dice una publicación en Facebook. “Es cierto. El Café lo cierran, pero no se sabe el destino que tendrá. Pertenece a TRD y no a Cimex. Según cuentan, no les era rentable”, explicó.

Captura de publicación en Facebook.

“Yo convocara a todos los artistas a ir. Los mismos trabajadores incluso. Vendedoras de tiendas contiguas dicen que es un dolor muy grande no tener más el Café, con tantas figuras ilustres que por allí han pasado”, escribió.

El conocido Jazz Café de La Habana, se encuentra situado en uno de los lugares privilegiados del Vedado, en el tercer piso del edificio Tiendas Galerías Paseo. Varias denuncias en redes sociales sugerían que el centro podría ser cerrado para dar lugar a otro de los polémicos mercados en dólares que el gobierno cubano ha estado abriendo en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus.

Uno de los que dio la voz de alarma fue el fotógrafo Carlos Hueso, productor del cantante Polito Ibáñez y trabajador del Centro Nacional de Música Popular, quien explicó que las autoridades mudarán el local hacia otro sitio, y el actual sería ocupado “para ventas comerciales dentro del complejo tiendas en MLC”.

“Jazz Café, con sus variadas presentaciones con músicos de primera línea, amantes del jazz y otros géneros como el rock los domingos. Con su bella ambientación alegórica al jazz, ambientadas con sus piezas en bronces y otras en metales y corales, y sus cuadros fotos jazz memorias; con una hermosa barra donde se ofertaban bebidas, cocteles cubanos, licores, carta de vinos, así como servicio de comida ligera y un espacio climatizado, de una excelente y variada música grabada y en directo cada noche”, describió.

“Se muda de sitio y vuela su música y su aire cultural en vivo a otro espacio que aún se estudia. Ahora para ocupar su área para ventas comerciales dentro del complejo tiendas en MLC. Solo nos quedaría esperar y saber a dónde irá ese espacio de jazz cubano, que difícilmente tenga otro una vista tan atractiva como las que nos brindó su entorno”, subrayó.

Hasta el momento, sin embargo, no se habían emitido declaraciones oficiales que corroboraran esta información.

Este centro posee un elegante salón con una hermosa vista panorámica gracias a sus amplias paredes de cristales, desde donde se divisa el mar que baña el malecón habanero. Su clausura hubiera privado a los amantes del jazz en Cuba de una importante opción de esparcimiento, que se había ganado una merecida fama de local donde cohabitan la calidad y el buen ambiente.