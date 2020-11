Cubano, en centro de detención del ICE en EE.UU.: "Pido ayuda para no regresar a mi país"

Oscar García Pérez lleva un año y medio detenido en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. En estos momentos está en el Joe Corley, de Texas. Tras pasar la entrevista del miedo creíble, las autoridades estadounidenses le denegaron el asilo político y desde hace siete meses está a la espera de que lo deporten a la Isla. Desde la prisión ha enviado a CiberCuba una llamada de socorro: "Pido ayuda para no regresar a mi país", dice.

García Pérez es universitario, de Jatibonico (Sancti Spíritus), tiene 38 años y su número de detención es el 203-768-609. Él salió de la Isla en dirección a Panamá el 14 de abril de 2019. "Emigré de Cuba debido a la situación que se me venía presentando en el país con la Policía, por mis ideales políticos", comenta a este diario.

De ahí siguió camino hacia Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México hasta llegar a la frontera de Texas. Entró en un centro de detención del ICE el 30 de mayo del año pasado. En poco tiempo recorrió varias prisiones de Texas: El Paso, Sierra Blanca y Houston.

El 3 de agosto del año pasado hizo la primera entrevista del temor creíble y el 8 de agosto se lo concedieron, pero finalmente le denegaron el asilo. Por falta de dinero no pudo contratar a un representante legal para que recurriera su caso. "Las leyes están bastante difíciles para conseguir el asilo con los jueces de Inmigración", asegura.

Aunque él apeló, en marzo de este año le notificaron una orden de deportación a Cuba. "En estos momentos (martes 3 de noviembre) tengo 222 días detenido después de la orden de deportación final. Estoy en espera de que tomen una decisión con mi caso".

Mientras ese momento llega (o no), Oscar García Pérez ha comentado al oficial que lleva su orden de deportación, la situación que le aguarda en Cuba, debido a que sus ideales políticos no están en sintonía con los del Gobierno del Partido Comunista en la Isla. Además, tiene un tío en Estados Unidos que se compromete a hacerse cargo de su alojamiento para que no sea una carga para los Servicios Sociales americanos. Pero ni así.

Éste es el motivo por el que él pide ayuda a las organizaciones que trabajan con migrantes en Estados Unidos, sobre todo, a las que atienden a cubanos, para que le orienten sobre cómo resolver su caso. "Llevo un año y seis meses detenido, no he contado con asesoría legal y he tenido que defenderme por mis propios medios. Por eso ratifico una vez más que me sería de gran ayuda cualquier cosa que puedan hacer por mi caso".

La deportación de García Pérez está en stand by debido a que por la pandemia, Cuba supuestamente no autoriza la entrada de los migrantes que EE.UU. quiere deportar. "Me encuentro detenido indefinidamente. He pedido al deportador que me libere y él manifiesta que estoy en espera de una deportación pero ni se ha llevado a cabo ni he sido beneficiado con una liberación", añade.

Su familia de Jatibonico se puso en contacto con CiberCuba para transmitirnos su pesar: "Nosotros estamos muy ansiosos y muy preocupados. Hemos sabido que están dejando salir a otros cubanos (retenidos en centros del ICE), pero él todavía sigue ahí. Está pasando el tiempo y no vemos ningún avance", aseguraron a este periódico.

El caso de Oscar García Pérez es similar al del Freddy Jesús Rodríguez, que lleva más de 340 días en un centro del ICE en El Paso, Texas. Luego de que su abogado pidiera el Habeas Corpus, está a la espera de que el juez le deje en libertad porque ha pasado el tiempo legal fijado para su deportación.

La madre de Freddy Jesús Rodríguez, Olga Lidia de los Ríos, ha recurrido al senador republicano Marco Rubio pidiéndole que intervenga para que su hijo sea puesto en libertad.

El pasado fin de semana, antes de las elecciones del supermartes 3 de noviembre, varios cubanos retenidos en centros del ICE fueron supuestamente liberados.

CiberCuba tuvo acceso a audios de familiares de algunos detenidos, que aseguran que dentro de los centros se comenta que van a soltar a los que están enfermos, pero no hay confirmación oficial.

En el chat de familias Juntos x la Libertad se comentó este miércoles que habían liberado a 12 detenidos de Texas y a 4 cubanos del centro de retención de Broward. Todos llevaban más de 180 días detenidos tras recibir la orden de deportación. Sólo una persona liberada confirmó que estaba en la calle. Según explicó, había interpuesto el Habeas Corpus tres meses antes de su liberación.

En 2018 el ICE expulsó de Estados Unidos a 463 cubanos. El año pasado esa cifra aumentó a más del doble hasta alcanzar las 1.179 órdenes de expulsión. Es la quinta cifra más alta, por detrás de nacionales de Guinea Ecuatorial (18.981), ecuatorianos (2.253), dominicanos (2.186) y brasileños (1.770).

Hay que tener en cuenta que este dato previsiblemente ha ido a más en el año fiscal que acabó el pasado 30 de septiembre.

Estados Unidos elevó a 41.339 la cifra de cubanos con orden final de deportación. De ellos, 681 permanecían en mayo pasado detenidos en centros de inmigración.

Sin embargo, el proceso de devolución de deportables a Cuba se paralizó desde finales de febrero debido a la crisis del coronavirus.

El ICE confirmó a CiberCuba que no se han producido vuelos de deportación a Cuba durante los meses de marzo y abril. El último operativo a La Habana, con un grupo de 119 cubanos, tuvo lugar el pasado 28 de febrero.