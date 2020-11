La desgarradora reacción de la hija de El Dany al ver un cuadro de su papá

La hija de El Dany, Daniela Muñoz, conmovió a sus seguidores en redes sociales con su desgarradora reacción al ver un cuadro de ella y su papá.

La pintura está basada en una foto de ambos y cuando la pequeña la descubrió no pudo contener la emoción de ver a su papi otra vez.

"¡Papá!", gritó Danielita al ver la imagen del artista, y corrió a tocarlo. "Llamaré a mi papá, mamá", continuó, mientras observaba la imagen.

A pesar de que en su inocencia, la pequeña conserva su alegría y su emoción intactas, su reacción tocó fibra en los corazones de los seguidores por la evidente falta que le echa a su papá, aunque sus escasos y recién cumplidos cuatro años no le permitan entender completamente la situación.

"Ay inocente de Dios, tener que ver a su papa en fotos, los niños no lo expresan igual pero se nota que ella lo extraña", "Esa reacción me partió el alma", "Con qué emoción dice papá. Me hizo llorar", "Me rompe el corazón esa nena pero su papi le da su bendición desde el cielo", "Angelito, qué contenta de ver a su papá aunque sea en foto", "La reacción de Danielita cuando vio la foto de su papá en grande fue abrazarlo, eso me rompe el corazón", comentaron algunos seguidores de la cuenta de Instagram que maneja su mamá.

Sin dudas Danielita ha sido la razón y la alegría de la familia para seguir adelante con tanto dolor. Su carisma, su ternura y su felicidad constantes han sido el más grande apoyo tanto para ellos como para su padrino Yomil y otros amigos cercanos de su papá.

El Dany falleció de forma inesperada el pasado 18 de julio, en el hospital Calixto García de La Habana, al cual había ingresado días antes con un dolor de piernas. La versión oficial de su muerte es una afección cardiovascular aguda, pero la familia y su compañero musical Yomil Hidalgo, insisten en que hubo negligencia y descuido del personal médico que lo atendió.

El Ministerio de Salud Pública tiene pendiente la emisión de un nuevo dictamen médico del caso.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.