Campaña de Trump anuncia demanda federal en Nevada por "conteo de votos ilegales"

La campaña del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una demanda federal este jueves para detener el conteo de "votos ilegales" en Nevada.

Durante la conferencia de prensa de la campaña de reelección de Trump en Las Vegas, el político y abogado Adam Laxalt indicó que tienen evidencias de que personas fallecidas y no residentes en el estado han emitido sus votos en las elecciones de 2020.

"En los últimos días, hemos recibido reportes de muchas irregularidades. Creemos firmemente que hay votantes fallecidos que se están contando. También estamos seguros de que hay miles de personas que se han mudado fuera del estado durante la pandemia y cuyos votos se están contando", destacó.

Asimismo, la campaña de Trump denunció otras supuestas irregularidades en el conteo de votos por correo, como personas que recibieron hasta 18 boletas o votantes a los que presuntamente se les negó el acceso al voto porque ya había sido emitida su boleta.

"Recibimos la queja de una votante, Jill Stoke, a la que se le negó el acceso al voto. Ella fue a votar y le dijeron que no podía porque ya su boleta había sido emitida", relató Laxalt.

El también exfiscal general de Nevada dijo durante la conferencia de prensa que estaban presentando la demanda federal para pedirle al juez que detenga el conteo de votos ilegales.

El exdirector de Inteligencia Nacional, Richard Grenell, otro de los anfitriones de la conferencia en Las Vegas aseguró que "estamos presentando esta demanda federal para proteger a los votantes legales".

"La transparencia no es política. Las boletas no son automáticamente votos legales hasta que se verifican y no se nos permite verificar", apuntó Grenell.

Entre las varias acusaciones que presenta la campaña del actual ocupante de la Casa Blanca, de comprobarse el conteo de no residentes, se estaría incurriendo en la violación de la ley, que establece que un elector requiere una residencia de al menos 30 días en el estado para poder votar.

Grenell dijo que los condados de Nevada no han ofrecido respuestas sobre cómo están contando los "votos ilegales" y que esto era "inaceptable".

"Es inaceptable en este país que se cuenten los votos ilegales, y eso es lo que está sucediendo en el estado de Nevada". "[Esto] le da a los votantes legales la sensación de que el sistema es corrupto", subrayó.

En este momento, Joe Biden lidera en Nevada con el 49.4% del 89% de votos escrutados. Su ventaja en el estado se amplió a unos 12 000 votos después de que se informaran las nuevas boletas tabuladas en el condado de Clark, que incluye a Las Vegas.

Si el candidato demócrata gana el estado de Nevada, se llevaría 6 puntos electorales, lo cual, sumado a su casi victoria en Arizona (11 votos electorales) le otorgaría la presidencia de Estados Unidos.

En Georgia, otro de los estados que aún no declara ganador y con 16 votos electorales, el conteo está bastante reñido, con 49.5% a favor de Trump y 49.2% a favor de Biden. Según se informó esta tarde, aún faltan 50 000 votos por contar.

La actual contienda electoral ha estado más reñida de lo que se pronosticaba. El gran número de votaciones por correo debido a la pandemia de coronavirus ha atrasado el proceso de conteo en varios estados y ha ido modificando el mapa electoral con respecto a la jornada del 3 de noviembre.

Trump y su campaña han insistido en que se está cometiendo fraude electoral y ha pedido recuento de votos en Wisconsin, luego de que Biden fuera declarado ganador del estado. Las reglas de Wisconsin posibilitan que el presidente Trump solicite el recuento, ya que de acuerdo a la ley estatal, un candidato puede solicitar un recuento cuando el margen es inferior al

1%, siempre que la campaña esté de acuerdo en pagarlo. En las cifras ofrecidas en Wisconsin, Biden supera a Trump con un 0,6%, lo que permite legalmente solicitar el recuento.