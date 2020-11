Sharon Fonseca, pareja de Gianluca Vacchi, cuenta cómo se está sintiendo tras la cesárea

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca se encuentran ya en casa disfrutando de los primeros días de vida de su primera hija Blu Jerusalema, quien nació la semana pasada después de una larga espera para llenar la vida de sus padres de alegría y felicidad.

La pareja se encargó de mostrar cómo fue la gran bienvenida que preparó el italiano para sus dos chicas. Un momento cargado de emoción en el que Sharon no pudo contener las lágrimas al ver su casa completamente decorada y preparada para recibirlas. Desde entonces, la venezolana se ha mantenido algo más ausente de las redes sociales, centrada en recuperarse de la cesárea que le realizaron y disfrutando de su pequeña, a quien todavía no han presentado oficialmente.

Tras estos días ausente, la venezolana actualizó a su generosa comunidad de seguidores (4.3 millones de followers) de cómo están siendo estos primeros días y cómo se encuentra.

Para ello, compartió una preciosa foto de los felices papás sentados junto a un enorme peluche y una letra B hecha de flores azules.

"Gracias de todo corazón por el amor que hemos recibido. No les miento si les digo que esta es la primera vez en una semana que me pongo otra cosa que no sea pijamas, y la primera vez que uso mi teléfono. A veces me olvidó hasta de tomar agua mientras me recupero de la cesárea, pero honestamente estoy enamorada del proceso y trato de disfrutar cada segundo... Ya pasó una semana y siento la nostalgia de que el tiempo vuela", comentó la modelo de 25 años.

Por su parte, el excéntrico multimillonario también compartió una foto a su chica y un mensaje en alusión a la felicidad de que siente tras haber cumplido su sueño de ser padre.

"Es la primera vez en mi vida en el cual la B representa mi primer plan", dijo en referencia al nombre de su hija, Blu Jerusalema.

