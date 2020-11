Alexis Valdés pide unidad entre familias y amigos tras la contienda electoral en Estados Unidos

El actor y humorista cubano Alexis Valdés hizo un llamado a la cordura y el sentido común a raíz de las tensiones que ha generado la victoria de Joe Biden entre sus adeptos y los de Donald Trump, especialmente en ciudades como Miami.

El también presentador se refirió a la división de las familias o la fractura de amistades por una simple afiliación política o por apoyar a candidatos diferentes en la contienda electoral.

"Hoy es un día muy decisivo en la historia de Estados Unidos. Entiendo que hay quienes están alegres y quienes están decepcionados. Pero lo importante, creo yo, es que no dejemos de ser amigos de nuestros amigos y familia de nuestra familia independientemente de por quién hayan votado. Este país seguirá alternando las presidencias entre republicanos y demócratas. Lleva mucho tiempo pasando así y seguirá pasando. Eso es la alternancia política y es en fin la democracia", escribió en sus redes sociales.

Alexis, que estuvo también enviando mensajes de unidad los días previos a las elecciones, pidió a los cubanos que lo sigue "que la euforia o la frustración no nos hagan perder el sentido común".

No nos ayudará en nada ni el odio ni la confrontación.

Acerca de los seguidores de Trump que consideran que la victoria de Biden es producto del "fraude electoral" de los demócratas, Alexis dijo que estaban en un país en el que "hay cortes, jueces e instituciones suficientemente preparadas para determinarlo" y que una vez finalizado el proceso legal, se sabrá si las acusaciones de la campaña del candidato republicano tienen o no basamento y evidencia.

"Si hay evidencias de cualquier irregularidad significativa se tomará en cuenta. Y si no hay evidencia no se tomará en cuenta. Hay que confiar en el país y hay que aceptar la voz de la mayoría sea cual sea. No nos ayudará en nada ni el odio ni la confrontación. Cuando pase un corto tiempo todo se calmará y la verdad definitiva saldrá a la luz. Y al final como siempre volveremos a estar en paz y en armonía. Aceptemos e intentemos ser felices con lo que hay. Siempre saldremos adelante", finalizó el popular artista.

Alexis había comentado con sus seguidores poco antes del histórico 3 de noviembre, que le preocupaban los enfrentamientos que había entre conocidos, amigos y familia por el tema de los "bandos" en las elecciones, que podían crear en muchos casos divisiones insalvables.

"No está mal la discusión cuando es cortés y respetuosa. Sabemos que la discusión es una de las maneras de alcanzar el conocimiento. El problema es que hay un tipo de discusión obcecada que nunca nos acerca a aprender algo", dijo en aquel momento.