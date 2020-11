Josefina Vidal, la funcionaria cubana que lideró las conversaciones con Obama, cree que es posible una relación con Biden y Harris

La diplomática cubana Josefina Vidal, célebre por servir de intermediaria entre los Gobiernos de la isla y Estados Unidos durante el acercamiento que propició la Administración de Barack Obama, se mostró a favor de una posible relación con los futuros representantes de la política norteamericana que fueron recientemente electos.

"Una relación de coexistencia civilizada entre Cuba y Estados Unidos, basada en el respeto de las diferencias y en la identificación de áreas de interés y beneficio mutuo, es posible", subrayó la actual representante del gobierno comunista en Canadá a través de Twitter.

Su mensaje, a propósito de las declaraciones del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a favor de Joe Biden y Kamala Harris como ganadores de los comicios presidenciales de esta semana en Estados Unidos, responde a las aspiraciones del Gobierno de La Habana de intentar retomar el acercamiento diplomático que truncó Donald Trump en los últimos cuatro años.

"El pueblo de EE.UU. ha optado por un nuevo rumbo", había dicho Díaz-Canel de manera escueta en la red social, sin enviar una felicitación explícita al ganador de las elecciones de 2020, pero sin descartar "la posibilidad de una relación bilateral constructiva y respetuosa".

Josefina Vidal y Bruno Rodríguez han sido de los primeros en hacerse eco del mensaje de Díaz-Canel, que también fue comentado por el periódico oficial cubano Granma con un artículo que solo se dedicó a mencionar el mensaje del mandatario comunista, a acusar a la Administración Trump de sufrir en este año afectaciones que superan los cinco mil millones de dólares a causa del embargo y reseñar brevemente quién es Joe Biden.

Tras publicarse el mensaje de apoyo, varios usuarios de la red social de microblogging no dudaron en responderle a Vidal, recordándole por ejemplo que el propio Gobierno comunista se resiste a tener una "coexistencia civilizada con los cubanos que no están de acuerdo con la dictadura dentro de la propia isla".

Otros comentarios fueron un poco más allá y dejaron bien claro que "las dictaduras no se respetan" porque en ellas se violan los derechos humanos y civiles de una sociedad. "No existe respeto, mientras ustedes no respeten el principal derecho de una persona , el libre pensamiento ! Ustedes han enseñado a su pueblo a perseguir y condenar a quien critique", dijeron en Twitter.