Gloria Estefan revela detalles del devastador accidente que pudo costarle la vida

Gloria Estefan volvió a nacer hace 30 años, tras sobrevivir a un devastador accidente de autobús que casi termina con su vida y su carrera.

Emilio y Gloria vivían uno de los momentos más dulces de su vida: eran felices, estaban en medio de una exitosa gira, su música sonaba en todas las emisoras e incluso el presidente George H. W. Bush los había invitado a la Casa Blanca.

La cantante, su hija Emily y su sobrina Lili llevaron este doloroso episodio en la vida de la familia a su popular programa Red Table Talk: The Estefans, cuyo próximo episodio (11 de noviembre) estará dedicado completamente al accidente.

"Teníamos el mundo en nuestras manos y ¡pum!", contó Gloria en el avance del capítulo, sobre el momento del terrible accidente, que se produjo cuando un tráiler impactó el autobús en el que andaban de gira por el país.

En este nuevo episodio de la versión latina del show de Jada Pinkett Smith, la familia Estefan revelará inspiradoras historias y el aprendizaje detrás de estas historias nunca antes compartidas, acerca del momento que cambió sus vidas para siempre.

En el tráiler del próximo capítulo, se revelan dos difíciles momentos familiares relacionados con esta tragedia: Gloria y su madre llevaban dos años sin hablar por diferencias entre ellas, y los medios comenzaron a sacar los titulares de que la diva latina había fallecido en el accidente.

"Ella empezó a ver 'Gloria Estefan muere en accidente de autobús' y colapsó y cayó al piso", contó Gloria.

La devastadora experiencia les sirvió para recuperar la relación fracturada entre ambas, pero no fue lo único bueno que salió de tanto sufrimiento.

Los médicos de Gloria le informaron que ella no volvería a caminar ni a tener más hijos, pero ella se sobrepuso y no solo logró caminar y bailar otra vez, sino que en 1994 tuvo a su hija Emily, su "bebé milagro".

El episodio también contiene una exclusiva e íntima interpretación del tema "Coming Out of the Dark", de Gloria y Emily Estefan, que forma parte del aclamado álbum multiplatino de Gloria, Into The Light.

La nueva versión de la serie Red Table Talk en Facebook Watch, Red Table Talk: The Estefans, está conducida por estas tres generaciones de mujeres –Gloria, Lili y Emily– que protagonizan conversaciones sinceras con familiares y amigos famosos sobre temas complejos o íntimos.

"Ningún tema está prohibido, ya que las mujeres traen sus propias opiniones y experiencias de vida a la mesa icónica y a sus comunidades", se lee en la descripción de la serie.

El capítulo del próximo miércoles será el número 5. En los anteriores, han abordado el doloroso divorcio entre Lili Estefan y el padre de sus hijos Lorenzo Luaces; la difícil salida del clóset de Emily Estefan; el tema de la salud mental y el caso de la joven soldado Vanessa Guillén, que fue asesinada en abril en la base militar de Fort Hood.