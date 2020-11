Los amorosos guiños de Karol G a Anuel AA en medio de los rumores de crisis

Son la pareja más popular y querida del género urbano, pero desde hace semanas los rumores de ruptura entre Karol G y Anuel AA -cuyos nombres reales son Carolina Giraldo Navarro y Emmanuel Gazmey Santiago- suenan cada día con más fuerza.

La falta de imágenes juntos y la poca actividad que han tenido en los últimos tiempos en las redes sociales han llevado a sus fans a sospechar que ambos no estarían pasando por su mejor momento. A todo esto hay que sumarle que el puertorriqueño cambió su foto de perfil por un mensaje en el que dice que no quiere volver a cantar y que decidirá tras los Latin Grammy si continúa con su carrera o no. Todo esto ha llevado a que muchos se planteen si Karol G y Anuel AA siguen juntos.

La preocupación está cada día más latente en el mundo virtual, donde sus incondicionales no paran de pedirles fotos juntos. Pero las imágenes no llegan...

Pero lo que sí llegan y tampoco pasan desapercibidos son los sutiles guiños de la colombiana a su chico en sus últimas apariciones. Pequeños detalles que parecen indicar que continúan siendo pareja y que los fans se están preocupando por nada.

Luce la ropa de su chico

Este fin de semana, la colombiana lució orgullosa una camiseta de Dragon Ball de su novio en las stories de Instagram. La misma que Anuel AA lució unos meses atrás en un vídeo que publicó en la red social. Cabe recordar que la serie que ilustra la prenda es también la favorita del puertorriqueño. No parece casualidad está elección de vestuario...

Su inseparable anillo de compromiso

La cantante apareció en los MTV EMA 2020 con el anillo de compromiso que le regaló su prometido cuando se prometieron a principios de 2019. Un inseparable complemento que la acompaña en los momentos más importantes, como estos premios que se celebraron este domingo 8 de noviembre y en los que la colombiana se llevó dos galardones.

Instagram / Karol G

La reguetonera también lució la joya durante la actuación que protagonizó en los premios de su canción Bichota, este guiño hace sospechar que siguen juntos y con sus planes de boda muy presentes. Ya que de ser verdad los rumores que suenan, seguro que no luciría el anillo en sus apariciones públicas.

"No creas todo lo que oyes"

Este mismo lunes, la colombiana compartió esta frase en su Twitter cuando medios y cibernautas no paran de insinuar que la pareja terminó su relación.

En este contexto, las palabras de Karol G son toda una declaración de intenciones para que sus fans no escuchen lo que se dice por ahí...

¿Qué opinas de estos guiños de la colombiana?

