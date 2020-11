Anuel AA alarma a sus fans: "No quiero cantar más"

Desde hace días los seguidores de Anuel AA no paran de hacerse la misma pregunta: ¿está pensando en retirarse de la música prematuramente? Estas dudas comenzaron la semana pasada después del profundo texto que publicó en su perfil de Instagram en el que insinuaba que se marchaba por una temporada.

Pero lejos de calmar a sus fans, el famoso puertorriqueño volvió a dar señales de que su jubilación anticipada estaría muy cerca...

En las últimas horas, Anuel AA cambió la foto de perfil de su Instagram y en vez de ocupar el lugar con una imagen suya puso un texto que dice: "Nos vemos en los Grammy y después... NO SÉ... NO QUIERO CANTAR MÁS".

Captura Instagram

Parece que el cantante no está pasando por un buen momento y está planteándose seriamente retirarse de la industria de la música. Una noticia que sus seguidores reciben con tristeza, aunque muchos mantienen la esperanza de que sea un retiro momentáneo y que en unos meses vuelva a la carga con nuevo material.

Este mensaje viene tan solo unos días después de que el reguetonero compartiese el siguiente texto: "Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo. Por eso me voy... adiós".

Mientras que los fans del 'bebesito' están preocupados por estos textos que ha compartido con ellos, este martes apareció en las stories del rapero Lil Pump. Aunque en el breve vídeo que compartió el estadounidense no revelan si están trabajando juntos o si simplemente era un encuentro entre amigos.

Unos meses atrás, Anuel AA anunció que estaba trabajando en un álbum de trap, un disco que de ser ciertas las insinuaciones que publicó en sus redes sociales, podría no llegar a ver la luz.

Anuel AA no es el único artista urbano que en un momento dado se ha planteado alejarse del foco y dejar la música. Otros cantantes también anunciaron el fin de su carrera desde la cima del éxito, como es el caso de Bad Bunny. "Este disco lo hice para vosotros. Y en nueve meses vuelvo y saco otro, para retirarme tranquilo", sentenció el cantante en el tema <3 que lanzó en febrero.

De momento, parece que habrá que esperar a los Latin Grammy -que tendrán lugar el próximo 19 de noviembre- para saber que pasa con la trayectoria musical de Anuel AA...

