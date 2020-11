Los líderes mundiales que se niegan a felicitar a Joe Biden

Hay varios los mandatarios de naciones importantes en la geopolítica internacional que no se han pronunciado con respecto a la victoria de Joe Biden. Estos son Vladimir Putin, de Rusia, Xi Jinping, de China, Jair Bolsonaro, de Brasil y Manuel López Obrador, de México.

En el caso de Rusia, la victoria de Joe Biden podría cambiar las política de Washington hacia este país, que vio florecer una relación cordial con Estados Unidos en los cuatro años de la administración de Donald Trump.

Mucho se ha especulado sobre la posible intervención de Rusia en las pasadas elecciones de 2016 para favorecer al actual presidente. Además, Joe Biden se ha referido a Putin en varias ocasiones como un “autócrata” y ha dejado claro que su gobierno no tolerará dictadores.

El portavoz de Putin, Dimitry Peskov, dijo hoy a los periodistas que el Kremlin que consideraba “correcto esperar el resumen oficial de los resultados de las elecciones” para extender cualquier felicitación.

En el caso de China tampoco ha habido un pronunciamiento. Solo una declaración del viceministro del Ministerio de Asuntos Exteriores, Le Yucheng: “Esperamos que el nuevo Gobierno de Estados Unidos trabaje con China para resolver las diferencias sin conflictos ni enfrentamientos (…), impulsando las relaciones bilaterales por el buen camino”.

Según analistas políticos, el gobierno de Biden reducirá la tensión militar acrecentada por la administración Trump entre ambos países, pero no seguirá la línea de contención del expansionismo económico chino al interior de Estados Unidos y continuará la guerra comercial entre ambos países.

Con respecto a Jair Bolsonaro, al mando del gigante Sudamericano, ha hecho silencio. Pero es conocida su admiración por Donald Trump, así como sus puntos de vista similares en varios temas como medioambiente.

El congresista Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, ha manifestado abiertamente su apoyo a la campaña Trump 2020. También publicó imágenes en las redes sociales cuestionando las fluctuaciones en el conteo de los votos durante varios días. Así como calificó de un ataque a la libertad de expresión la decisión de varios medios de cortar el discurso de Trump el pasado miércoles donde lanzó acusaciones sobre fraude electoral.

Por otra parte, López Obrador en México se ha mostrado ambiguo y cauto al mismo tiempo. Hoy recalcó su mensaje del domingo donde afirmaba que su gobierno esperaría resultados oficiales de las autoridades electorales norteamericanas: “La postura del Gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia”, dijo a la prensa.

Además, afirmó no tener diferencias con Joe Biden, pero el pasado domingo afirmó que no quería “actuar de modo imprudente”. “No estamos a favor de ningún partido en Estados Unidos, llevamos muy buena relación con el presidente Donald Trump (...) y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del partido demócrata, el señor Biden, ningún problema con él”, agregó hoy en su habitual conferencia de prensa de por las mañanas.

Según López Obrador, la constitución mexicana no deja intervenir en asuntos de soberanía nacional de otros países al gobierno de México.

Bolsonaro y López Obrador son los únicos presidentes latinoamericanos que no han reconocido a Joe Biden como el ganador de las elecciones preidenciales de Estados Unidos, donde, inluido el gobierno de Cuba, ha habido un reconocimiento al candidato demócrata.