Yailin abre fuego contra las presentadoras de televisión de su país: "La sin talento se les ha hecho millonaria"

Yailin La Más Viral no pudo más, después de rumores incontables, de que la asociaran sentimentalmente con cuanto hombre colabora en la música, la cantante dominicana arremetió sin filtros contra las presentadoras de televisión de República Dominicana.

En una directa la artista se fue loma abajo y sin frenos, como se dice en el argot popular cubano, y estalló sin guardarse nada.

“A todas las personas y todas estas que se creen que son presentadoras vamos a quitarnos del personaje que yo te digo, tú me dices por televisión (...) Ya me tienen harta con lo mismo, por qué no se callan la maldita boca, a todo el mundo me lo echan de marido, cual es el maldito dolor de la creta mía quién se la esté comiendo, a ustedes no les importa eso”, dijo la cantante bastante exaltada y molesta.

Sobre los supuestos rumores de que mantiene una relación con DJ Adoni aclaró: “Adoni y yo no vamos a dejar de ser amigos, no se sorprendan si nos ven juntos por ahí, yo no voy a dejar de ser su amiga porque a ustedes les de la maldita gana”.

La artista expresó su molestia porque generen contenido a costa de mentiras y rumores falsos y no hablen de su carrera musical: “Hablen de mí, que en 22 años la sin talento se les ha hecho millonaria en tres meses, por qué no hablan de eso, por qué no hablan de todos los conciertos que yo tengo, por qué no hablan de todos los millones que yo tengo en mis canciones, por qué no hablan de todo eso. Porque eso no les suma, solamente les gusta el chisme”.

En otro momento de la directa Yailin perdió los estribos y las llamó a verse las caras de frente sin hablar mucho, solo a golpes, para zanjar de una vez el asunto.

