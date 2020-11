Karol G, ardiente y sexy posando en tanga y estrenando cambio de look

La reguetonera colombiana Karol G no necesita mucho para impresionar a su legión de seguidores y mucho menos para acumular infinidades de 'corazoncitos' en sus post en poco tiempo. Muestra de ello es una de los últimas publicaciones que ha compartido la cantante urbana en su cuenta de Instagram, la cual acumula más de 4 millones de 'me gustas'.

En esta ocasión, Karol G ha optado por un sexy posando en tanga y camiseta desde la intimidad de su hogar y sorprender a sus fanáticos con un radical cambio de look. La artista se ha dejado ver en luciendo el pelo verde y con rostro bastante provocativo y como no podía ser de otra forma, ha encandilado a sus admiradores.

Para acompañar sus fotografías, la reguetonera ha escrito una estrofa de su nuevo sencillo Bichota, el cual se ha convertido en uno de los mayores éxitos del momento.

"Siempre acicalá, de pies a tope, porque puede ser que con el culo mío te topes", comentó la artista en el post.

"Ella me encanta por lo auténtica que es y eso es inspirador", "Me encanta ese look en ti", "Ufff estás tremenda, pura belleza latina", "La bichoca más sexy del mundo", "Reina de las reinas", "Bellísima, siempre sensual y sorprendiendo", "Qué guapa quedaste", "Siempre rompiendo la bebé" o "Sirena colombiana", son algunos de los mensajes que le han dejado sus fans en la publicación.

Bichota, por su parte, continúa conquistando el mercado urbano latino y se mantiene entre los primeros puestos en las listas más importantes de hits musicales.

Desde que salió a la luz su videoclip el pasado 23 de octubre en el canal de YouTube de la cantante, el material audiovisual ha logrado acumular hasta la fecha la cifra de más de 57 millones de visualizaciones y sigue liderando los vídeos tendencias de la plataforma.

