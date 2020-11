Bolsonaro dice que Brasil debe dejar de ser "un país de maricas" por el temor al coronavirus

El mandatario brasileño Jair Bolsonaro dijo que Brasil debe dejar de ser "un país de maricas", refiriéndose al miedo que existe en el país a la pandemia de coronavirus.

"Todo ahora es pandemia, hay que acabar con eso. Lamento los muertos, lamento. Todos nos vamos a morir un día, aquí todos van a morir. No sirve de nada huir de eso, huir de la realidad. Tienen que dejar de ser un país de maricas. Tenemos que enfrentar de pecho abierto, luchar", dijo este martes Bolsonaro en una ceremonia en el Palacio del Planalto.

Durante el evento de relanzamiento del turismo, Bolsonaro también indicó que el tema de la pandemia ha sido sobredimensionado.

"Ustedes se fueron al suelo en esa pandemia, que fue sobredimensionada", sostuvo el presidente brasileño, en un país donde el coronavirus ha dejado más de 160.000 muertes y 5,6 millones de contagios.

Bolsonaro además criticó a quienes comenzaron a asustar a la gente con la posibilidad de una segunda ola de la enfermedad, y dijo que "todo" lo que criticó en relación a las cuarentenas ha quedado "comprobado".

"Les dijeron quédense en casa que la economía se recupera después y los hundieron a todos", y también "esposaban y detenían a unas mujeres por ir a una playa" como "sólo ocurre en las dictaduras", dijo sobre las medidas decretadas por alcaldes y gobernadores durante la pandemia.

Bolsonaro afirmó que en el país "no le dejaron" ni adoptar medidas ante la situación, y que "no le faltó un líder, sino que le faltó dejar a un líder trabajar".

"No tengo paz para absolutamente nada, no puedo salir a la calle para comer un pastel o hacer bromas porque la prensa me destroza", sostuvo.

En medio de la difícil situación epidemiológica en Brasil en el mes de julio, Bolsonaro ordenó la reapertura de las fronteras aéreas para los extranjeros.

El presidente brasileño, quien no ha dejado de minimizar la gravedad de la pandemia de coronavirus durante todo este tiempo, ha dicho que las vacunas para el COVID-19 no serán obligatorias cuando estén disponibles.

Bolsonaro es uno de los líderes mundiales que contrajo coronavirus durante esta epidemia. También se contagiaron su esposa Michelle Bolsonaro, así como el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes