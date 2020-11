El lanzador espirituano Yanieski Duardo sufre un accidente a caballo

El lanzador espirituano Yanieski Duardo Rojas sufre un accidente el pasado domingo encima de un caballo, por lo que de momento no jugará con los Gallos en la Serie Nacional.

“Iba para una finca y la yegua se azoró, el basto se me resbaló y me caí. Ahí mismo me trasladaron muy rápido al Hospital de Trinidad y me dieron doce puntos en la frente”, relató el pelotero al medio local Escambray.

“Estoy un poco mejor, aunque me duele aun la herida. Ya veo mejor del ojo", agregó.

En estos momentos el lanzador cubano se mantiene poniéndose fomentos en el ojo y tomando antibióticos, por lo que ha bajado la inflamación.

El joven dijo además que todo el peso de su cuerpo cayó encima del brazo izquierdo.

"Al principio no podía levantarlo, pero ya lo puedo mover y no me duele”, asegura el lanzador, quien participado en doce juegos en esta Serie, donde en todos ha sido relevista y ha salvado ocho.

Por ahora Duardo Rojas desconoce cuántos días estará fuera de la Serie 60, ya que debe esperar el dictamen médico.

“Debo ir al consultorio médico a ver qué me dicen del tiempo de recuperación”, dijo.

El espirituano se mantiene haciendo reposo en casa, pero espera "seguir ayudando a los Gallos en lo que haga falta”, ya que "esto no es tanta picá pa gallo fino”.