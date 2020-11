Turistas rusos en cuarentena por coronavirus en Cuba dicen que se sienten como rehenes

Turistas rusos en cuarentena, tras detectarse 11 positivos de coronavirus en un avión procedente de Rusia que viajó a Cayo Coco con pasajeros que tenían síntomas visibles de sufrir la COVID-19, aseguran sentirse como rehenes en Cuba, según informe rfm.ru.

Una de esas viajeras, Tatyana Konkova, denunció este miércoles en Instagram que el personal médico cubano realiza las pruebas de coronavirus a los visitantes extranjeros en un baño.

Aunque ella no especifica si se trata los aseos del aeropuerto Jardines del Rey (Ciego de Ávila), el Gobierno de Cuba ha informado de que todos los pasajeros que llegan al país son sometidos a PCR en el aeródromo al bajar del avión.

Konkova se queja, además, de que casi dos días después de someterse a una PCR en Cuba, aún no ha recibido los resultados pese a que les dijeron que los tendrían en 48 horas.

Médicos cubanos haciendo pruebas de coronavirus en el baño del aeropuerto Jardines del Rey. Foto: Tatyana Konkova

Los turistas rusos que han dado positivo en coronavirus en Cuba han sido trasladados en un hospital, añade bfm.ru. El resto ha estado en cuarentena en un hotel, que no es el que ellos reservaron desde Rusia.

Tras quejarse de que no tenían Internet, de que el agua de las duchas salía a chorros y de que la comida dejaba mucho que desear, fueron trasladados a un hotel con mejores condiciones. Y así lo recogió en Instagram Konkova .

Ella forma parte del grupo de 21 turistas rusos que están en cuarentena por haber estado en contacto con un positivo. Su esposo ha contraído la enfermedad. Medios rusos aseguran que el número de contagios asciende ya a 12, al sumarse un niño positivo.

Ella misma en Instagram habla de 12 contagios, aunque está cifra no ha sido confirmada por las autoridades cubanas.

También ha mostrado en Instagram el sitio donde tienen ingresado a su esposo, positivo en coronavirus.

Tatyana Konkova muestra el sitio donde tienen ingresado en Cuba a su esposo, positivo en COVID. Foto: Tatiana Konkova

La llegada a Cuba de 11 turistas rusos positivos en coronavirus pone en peligro la recuperación de uno de los motores de la economía cubana.

Trabajadores de hoteles de La Habana se han puesto en contacto con CiberCuba para denunciar que llevan meses cobrando el 60% de su sueldo, que es de 420 pesos cubanos al mes. Ahora temen perder ese porcentaje (290 pesos cubanos) de sus salarios a fin de año y en ese caso no saben de qué van a vivir.

También desconocen cuándo volverán a trabajar porque en los hoteles sólo se quedaron unos pocos empleados y el resto está en sus casas con la promesa de que no perderán sus plazas. "Yo quiero trabajar, pero no hay nada. En todos los lugares dicen que no hay trabajo", comentó una de las afectadas.