En libertad, cubano con orden de deportación, que pasó casi un año en centro de ICE en Texas

Freddy Jesús Roríguez, el joven cubano de Cabaiguán (Sancti Spíritus) que ha pasado casi un año en un centro de detención de migrantes en El Paso, Texas quedó en libertad a última hora de ayer martes 10 de noviembre y hoy ha concedido a CiberCuba la primera entrevista que da un medio de comunicación, para hablar de la experiencia vivida, de sus sueños y hacer público su compromiso de trabajar y asumir responsabilidades como ciudadano en su nuevo país de acogida: Estados Unidos.

La familia de Freddy Jesús Rodríguez esperaba su puesta en libertad desde el pasado 3 de noviembre. El abogado que llevaba su caso en Estados Unidos había solicitado un Habeas Corpus, un recurso jurídico que obliga a presentar al detenido ante un juez para que ordene su puesta en libertad inmediata si no encuentra motivos suficientes para que permanezca encerrado.

Sin embargo, los días pasaban y él seguía preso, cumpliendo con estrictas normas de convivencia, con tres comidas al día que "no son las mejores" y con el miedo a ser deportado a Cuba.

Rodríguez tenía una orden de deportación a la Isla desde el 14 de noviembre de 2019, que no se pudo ejecutar en el tiempo previsto legalmente debido a que Cuba mantuvo sus fronteras cerradas desde el 24 de marzo hasta finales de la primera quincena de octubre pasado, debido a la pandemia del coronavirus.

Nada más salir del centro de detención de El Paso, Rodríguez se puso en contacto con su madre, Olga Lidia del Río, que ha peleado mucho por la libertad de su hijo y también con su hija pequeña a la que no veía por videoconferencia desde hace ocho meses.

En declaraciones a este diario, Freddy Jesús Rodríguez se ha mostrado agradecido con los emigrantes de Cabaiguán residentes en Florida, que aportaron dinero y lo ayudaron a pagar un representante legal, que finalmente lo ha sacado de la cárcel. También a los medios de comunicación y a todas las personas que han estado a su lado en estos momentos duros.

Su madre, Olga Lidia del Río envió ayer un mensaje de agradecimiento a todos los que han hecho suyo su sufrimiento. "Gracias a todos, ya está libre", dijo en un audio enviado a CiberCuba, la misma noche de la liberación de su hijo.

Ahora Rodríguez tendrá que esperar a que le citen en la oficina de Emigración de Austin, Texas, para saber saber qué va a pasar con el GPS que lleva en una pierna y que le limita los movimientos en un radio de 120 kilómetros por lo que no puede salir del estado.

Su intención es quedarse en Texas y empezar ahí una nueva vida. De momento está en la casa de un amigo de la infancia que se ha hecho responsable de él hasta que regularice su situación migratoria.

A los migrantes cubanos que tienen en mente hacer el mismo recorrido migratorio que hizo él vía México, les dice que piensen bien lo que van a hacer porque es muy duro pasar tanto tiempo encerrado, a la espera de que te deporten a Cuba y cada vez son más los cubanos que quedan retenidos o deportados a la Isla.

En total, Freddy Jesús Rodríguez pasó 20 meses y 7 días en varios centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Nuevo México, Luisiana y Florida y la experiencia no es la mejor de su vida. De hecho, asegura que su familia no le enviaba fotos de su hija por correo postal porque no sabían si al llegar la carta él estaría en ese lugar para recogerla.

Este gran paso de quedar en libertad significa mucho para él, pero le resulta una victoria agridulce porque ha dejado detrás a otros dos cubanos con los que ha compartido todos estos meses y que, como él, llevan mucho tiempo encerrados y no saben si finalmente podrán salir libres o serán devueltos a la Isla.