"Multipliqué por 10 todo lo que me llevaron": Yordenis Ugás reflexiona un año después del saqueo de su casa en Las Vegas

En noviembre de 2019, el boxeador cubano Yordenis Ugás fue víctima de un desagradable suceso, luego de que su apartamento de la ciudad de Las Vegas fuese completamente saqueado y perdiese todas sus pertenencias materiales.

Ahora, al cumplirse un año de aquel lamentable episodio en su vida, el deportista ha querido recordar el incidente haciendo una recapitulación de todas las cosas que ha logrado recuperar en este tiempo, tanto en el plano material, profesional como en el espiritual.

Para ello ha compartido unas emotivas palabras en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que aparece posando muy sonriente junto a un auto de la casa alemana Mercedes-Benz:

"Hace un año entraron y robaron en mi apartamento en Las Vegas. Se llevaron todo, se llevaron todas las cosas materiales, se llevaron dos carros y sobre todo se llevaron cosas que no tenían precio, pero lo que no se llevaron, ni nunca se llevarán fue mi fe, mi voluntad, mi espíritu y mis ganas de superarme, porque gracias a Dios todo eso vive dentro de mi corazón", expresó el campeón.

"En estos últimos 12 meses multipliqué por 10 todo lo que me llevaron, no se trata de dinero, porque nunca hablo de dinero porque es grosero, pero hice historia y me convertí en un campeón del mundo en la división más dura del boxeo. Pero sobre todo mi fe creció y gracias a Dios, a Orula y a Changó cada día crece más. Que tengas una buena semana y que la gracia de Dios los acompañe a todos", concluyó.

La noticia del robo fue dada a conocer en su día por el propio Yordenis Ugás mediante una publicación que hizo en el perfil de la misma red social y en la que catalogó el suceso como una verdadera "pesadilla".

"Una noche muy difícil. Me robaron todo en mi apartamento de Las Vegas, parece una pesadilla, parece que fue con odio y resentimiento. Alguien sabía que estaba de viaje. Se llevaron años de trabajo duro y sacrificios, tenia las llaves de mis dos carros y también se los llevaron y cosas que no tienen precio", comentó en el post.

A pesar de la difícil situación que estaba atravesando, el deportista se mostró muy positivo y convencido de que "con la bendición de Dios Orula y los santos" iba a reponerse del duro golpe, algo que sin dudas ha logrado tan solo un año después.

