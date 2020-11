¡Jorge Junior está de cumpleaños! Así es la felicitación que le envío su amiga La Diosa

El cantante cubano de música Jorge Hernández Carvajal, popularmente conocido dentro de la farándula musical como Jorge Junior y líder de la agrupación Los 4, está de cumpleaños.

Varios han sido los mensajes de felicitación que le han llegado al reguetonero en su día por parte de sus seguidores y amigos, pero ha habido uno en especial que de seguro le ha hecho mucha ilusión al homenajeado: el de la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, o simplemente La Diosa.

Su inseparable amiga y compañera de agrupación le ha dedicado unas palabras a través de su cuenta de Facebook en las que expone algunos de los sentimientos más profundos que siente por Jorge Junior y plasma el gran orgullo que siente por poder referirse a él como un "hermano".

"Felicidades a mi hermano, mi sangre. ¿Qué puedo decirte que no te haya dicho? Te deseo tantas cosas bellas en este mundo, pido a Dios que en tu vida todo sea absoluta felicidad en todos los sentidos, eres un hombre bendecido desde él día que naciste y eso está más que demostrado", expresó primeramente La Diosa en su texto que acomodó de varias imágenes de ambos juntos.

Luego añadió: "A ti no te hace falta nada, solo quiero que me dejes estar en todos tus cumpleaños de por vida, ya que la alegría que siento me la das con tu sonrisa. Jamás en mi vida he conocido a nadie más alegre que tú ante toda situación ¡Cuántas vivencias y las que nos faltan! Te adoro, feliz cumpleaños campeón. Tu hermana".

Jorge Junior, por su parte, comenzó a celebrar su cumpleaños en el día de ayer en La Habana rodeado de varios familiares y amigos.

Junto a ellos disfrutó de una partida de dominó de la que quedó constancia en su perfil de Facebook gracias a una fotografía que compartió el cantante urbano con todos sus admiradores.

"Ya empezamos", fue la expresión que adornó el post del homenajeado que también ha recibido cientos de comentarios en los que felicitan y envían sus mejores deseos al reguetonero en su día.

