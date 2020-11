Eduardo del Llano sobre las tiendas en CUC y MN en Cuba: "No hay casi nada"

El realizador cubano Eduardo del Llano, muy polémico por sus declaraciones a favor del gobierno de la Isla, criticó el desabastecimiento que hay en las tiendas en CUC y Moneda Nacional.

"No hay casi nada", reconoció.

Según el cineasta, las tiendas en CUC son desde hace un tiempo comparables a las bibliotecas en tanto templos de retiro y meditación trascendental.

Sobre las nuevas tiendas en Moneda Libre Convertible (MLC) dijo: "En las tiendas en MLC no hay de todo: es prácticamente imposible encontrar café, papel sanitario, leche en polvo".

Seguidamente, del Llano apuntó de manera irónica que la gente ignora que el Estado ha abierto además un puñado de Tiendas de Recaudación de Diamantes y Petróleo Refinado.

"Si llegas a una de ellas con un par de piedras de tu abuela -asumiendo que no las hayas cambiado en las Casas del Oro y la Plata en los ochenta- verás a la entrada a unos joyeros tras sendas mesas, que se ponen su cristal de aumento en el ojo y examinan tus piezas, o bien unos químicos que analizan tu petróleo, y si te dan su aprobación tendrás derecho a acceder a un recinto de fábula donde encontrarás de todo, desde pan hasta Lamborghinis. Si no se ha divulgado su existencia es para no crear estado de ansiedad y un mercado subterráneo de joyas falsas", sostuvo.

Del Llano agregó que ahora se estudia la posibilidad de abrir tiendas de Recaudación de Órganos.

"Es que a la gente le encanta quejarse por gusto...", dijo.

En declaraciones anteriores, el cineasta cubano propuso rescatar el nombre de los años en Cuba y ponerle al 2020 "Año del pollo decisivo" o "Año de los diez millones de colas", aludiendo a la escasez que ha vivido en los últimos tiempos la Isla.

Para nadie es un secreto la escasez que vienen atravesando los cubanos desde hace meses. La apertura de las nuevas tiendas en MLC han puesto al descubierto, además, las diferencias entre los cubanos que pueden acceder a una moneda como el dólar y quienes no.

"Las promesas se las lleva el viento, cuando dijeron que los mismos productos iban a estar en dólares y en CUC o al cambio en moneda nacional, qué rápido olvidan las promesas al consumidor, al cubano de a pie, que es el 90 porciento de la población", dijo una cubana sobre las tiendas en CUC.

Por su parte, otra persona opinó sobre esta situación: "Todo lo que falta ahí y mucho más está en las tiendas de MLC, tremenda falta de respeto al pueblo".