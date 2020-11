Picadillo por la libreta en Santiago de Cuba: "No solo luce mal, también huele a podrido"

El picadillo que vendieron este miércoles en una carnicería de Santiago de Cuba tenía olor a podrido, según denunciaron algunos residentes del lugar el medio CubaNet.

"La "masa cárnica", como irónicamente le nombran, no solo lucía mal, sino que también olía a podrido", asegura el citado medio.

El picadillo fue vendido por la canasta básica en una ubicada en la calle Gallo esquina Trinidad.

"Estoy esperando a ver si alguien lo quiere, porque siempre hay alguien más necesitado, porque ese vómito de perro no me lo como ni muerta", dijo una consumidora.

La clienta tuvo que pagar el precio de 4 CUP por una libra y media del producto.

Aunque otros clientes también se quejaron del mal estado del picadillo ante el dependiente del lugar, este explicó que lo estaba tratando de vender lo más pronto posible antes de que se descompusiera más y que no era el culpable de la situación.

No es la primera vez que se denuncia la mala calidad de los productos que llegan a las bodegas de la Isla.

Este año nuestro medio ha publicado varias quejas, como por ejemplo la de una internauta que se quejó del mal estado de un picadillo vendido a través de la libreta de abastecimiento en una carnicería de San Miguel Padrón.

La mujer compartió una foto del picadillo gris en medio de un agua sanguinolenta: “¡Qué vergüenza!, este es el picadillo que dieron por la libreta de abastecimiento en el reparto la María Luisa, San Miguel del Padrón, La Habana Cuba, ¿Hasta cuándo?”, dijo.

Otro caso similar tuvo lugar el pasado mes de julio, cuando la cubana Emma Gronlier Blanco se quejó de la mala calidad del picadillo de soya que venden como parte de la cuota mensual de alimentos que asigna el Gobierno.

“El que se coma esto va a parar en el hospital, pero a la mayoría de los cubanos no les importa eso, pues no tienen más opciones. En Cuba no hay nada, estamos pasando tremenda hambre”, dijo.

Lo mismo ha sucedido con otros productos obtenidos en las bodegas o establecimientos, como el caso de la "carne podrida" que vendieron a la población en Santiago de Cuba, y que hizo que una cliente se enfermara del estómago, y que presentara vómitos y diarreas.