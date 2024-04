Siete municipios de La Habana se quedan sin pan por falta de harina

Los residentes de siete municipios habaneros se quedaron este viernes sin poder comprar el pan racionado que vende el Estado por la libreta de abastecimiento a causa de la escasez de materia prima para su producción.

La falta de harina para la elaboración de pan en las panaderías estatales imposibilitó, según una nota de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA), la distribución de este producto alimenticio en las bodegas de Centro Habana, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Diez de Octubre, Cerro, Arroyo Naranjo y Playa.

Captura de pantalla Facebook / Gobierno de La Habana

En ese sentido, el gobierno de La Habana utilizó sus redes sociales para informar de “atrasos en la disponibilidad de pan para este viernes, así como con los créditos asociados, debido al retraso de harina en la zona”.

La confusa y atropellada nota informativa de las autoridades aseguró que “el suministro restante para la producción y venta de pan se encuentra en tránsito desde Cienfuegos, para asegurar la producción y suministro”.

El desabastecimiento de harina dejó sin su ración diaria de pan (de pésima calidad y menor gramaje que antes) a más de un millón de cubanos que residen en dichos municipios (1,094,918).

Tras la supuesta mejoría que supondría la entrada de varios cargamentos de harina al país, según prometieron varias autoridades del país y repitieron los medios oficialistas en tono triunfalista, lo cierto es que han aumentado los reportes y denuncias de ciudadanos indignados y preocupados por la escasez de pan.

Desde que a finales de febrero, el régimen cubano anunció severas afectaciones en la distribución del pan, la población ha venido padeciendo intermitencias en la venta racionada de este producto (un pan de 60 gramos, o menos, por persona al día).

Según autoridades del Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), hasta finales de marzo las afectaciones se harían sentir en el panorama isleño. No obstante, residentes de Villa Clara, Guantánamo y Camagüey han denunciado que la situación continúa a comienzos de abril.

El riesgo de inseguridad alimentaria que corren los cubanos ha encontrado en las redes sociales una vía para dar rienda suelta al malestar y las críticas a las políticas del gobernante Miguel Díaz-Canel, como las recientemente expresadas por el periodista oficialista villaclareño, Jesús Álvarez López.

O la de una madre cubana, residente en la provincia de Guantánamo, que plasmó el malestar que sentía tras no poder comprar el pan normado para su hijo con discapacidad. “¡Qué triste me siento! Hoy fui a la panadería y me dicen que a mi hijo no le toca pan solamente por la edad”, dijo.

Otros, como el abogado cubano Manuel Viera Cañive, han cuestionado la escasez de pan en las panaderías estatales mientras que las Mipymes mantienen su oferta.

"Si sabemos que esas Mipymes solo pueden importar a través de importadoras estatales, ¿cómo es que esa harina llegó a tiempo y la de hacer el pan del pueblo no? ¡Seguro que es culpa del bloqueo!", criticó el jurista a comienzos de marzo.