Campaña de Trump retira demanda de revisión de boletas en Arizona

La campaña de Donald Trump retiró este viernes la demanda que cuestionaba los resultados de las elecciones en el estado de Arizona, tras conocer que el margen de victoria para la contienda presidencial en el estado no se puede superar.

Los abogados habían presentado la demanda el sábado en el condado de Maricopa, poco después de la victoria electoral de Joe Biden, solicitando una revisión manual de las boletas marcadas por la máquina como sobrevotos, ya que "podrían resultar en miles de votos válidos para Trump".

Un juez estatal en el condado de Maricopa, en Phoenix, realizó este jueves una audiencia probatoria de seis horas y se determinó que no había razones para emitir un fallo judicial, pues la diferencia de votos entre Biden y Trump era superior a los sobrevotos que la campaña del republicano había solicitado revisar, en busca de una victoria.

"Desde el cierre de la audiencia de ayer, la tabulación de votos en todo el estado ha hecho innecesario un fallo judicial sobre los electores presidenciales", escribió Kory Langhofer, abogado de la campaña de Trump, en un comunicado.

Los abogados del condado de Maricopa y el Secretario de Estado de Arizona presentaron documentos el viernes, en los que se establecía que la diferencia de votos entre Biden y Trump era de 11 414 con 10 315 boletas por contar. El condado también dijo que hubo 191 votos clasificados como sobrevotos en la carrera presidencial, un número que dijeron que era "consistente" con contiendas electorales anteriores.

Los abogados decidieron retirar la demanda, ya que el número de los llamados sobrevotos no excedía el margen de la victoria.

"Este no es un caso de fraude. No alegamos fraude en esta demanda. No alegamos que nadie se haya robado las elecciones. Esa no es nuestra teoría aquí. En lo que parece ser un número limitado de casos, hubo errores de buena fe en el funcionamiento de las máquinas, que deberían resultar en revisión adicional de determinadas papeletas", señaló ", Langhofer.