Haniset estaría dispuesta a hacer un trío pero sin Carlos Otero

Los termómetros del plató del programa de entretenimiento TN3 de Miami (Florida) se dispararon durante la última entrega del show de la cadena de televisión América TeVé, luego de que se abriese el debate entre los tertulianos sobre el tema de los tríos en las parejas.

El presentador cubano Carlos Otero preguntó a los presentes si a alguien le habían propuesto alguna vez hacer un trío y su pareja, la cubana Haniset Rodríguez, tomó la incitativa de responder enseguida sin tapujos.

La joven corista de TN3 cogió el micrófono en mano y contó lo que pensaba al respecto sobre este tipo de experiencias dentro de una relación estable.

"Mira en serio, yo no estaba contigo cuando pasó, pero un ex que yo tuve me dijo: 'mira la fantasía sexual mía de toda la vida es tener dos mujeres'; yo lo miré y le dije: 'bueno pues búscala, pero conmigo no va a pasar'", comentó primeramente Haniset.

Seguidamente, la cantante natural de Ciego de Ávila explicó que ella siempre ha tenido bien claro que el día que quiera cumplir esa fantasía no sería con la persona con la que mantiene un compromiso.

"El día que yo quiera cumplir una cosa así no lo haría con una persona, en mi caso, que es mi pareja y que yo quiero para tener una relación formal", dijo.

No obstante, la corista no descartó la idea de probar dicha práctica, aunque tendría que ser en un entorno fuera de casa: "A lo mejor estoy en una locura por ahí, en una fiesta, los tragos... pero no ahora, no ahora", añadió.

Tras escuchar las palabras de su prometida, Carlos Otero no puedo disimular su reacción. "Las cosas que se tiene que enterar uno en vivo", comentó el conductor con cara de asombro.

Segundos después el presentador le preguntó a Haniset si procedería a hacer un trío solamente en caso de que estuviese soltera, a lo que la joven le contestó sin vacilar: "Exacto".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.