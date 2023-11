Haniset Rodríguez asegura que ha ganado más de 2 millones de dólares en OnlyFans

Trabajando muchísimo y realizada se confesó Haniset Rodríguez en reciente entrevista concedida al programa Destino Talk, donde desveló que desde que se abrió la cuenta en OnlyFans en marzo del año pasado hasta la actualidad ha ganado más de dos millones de dólares.

En la entrevista, donde no se dejó tema en el tintero, se refirió también a la propuesta más llamativa que le han hecho desde que está en la plataforma para adultos: 20 mil dólares por unos panties sudados.

Con su cuenta en OnlyFans, Haniset ha podido no solo sentirse muy bien sino también cumplir el sueño de traerse a su familia de Cuba.

"Era mi prioridad número 1, después que empecé a ganar esas cantidades de dinero, dije pues por fin se me dio la posibilidad de tener a los míos del lado de acá", contó en la conversación donde respondió sin tapujos las preguntas de los presentadores, a los que dio detalles de cómo había sacado de la isla a su padrastro, su madre, su hermana y su sobrina de cinco años.

En el extenso programa la modelo habló de sus experiencias sexuales, la ruptura con su última pareja y cómo funciona el mundo en OnlyFans donde, según contó, que lo que haces es crear en un día el trabajo de la semana.

Sobre Carlos Otero también habló en su conversación, donde dijo que se había perdido la química y que, a la larga lo que decían de la diferencia de edad había influido en la ruptura, aunque aseguró que entre ellos había una amistad.

También se refirió a cómo su mamá asume su trabajo actual. "Por la religión, por sus creencias personas ella ve un poco mal lo de OnlyFans; no lo entiende mucho y me ha dado su consejo. Yo lo he recibido y hemos dialogado en cuanto tema. Pero yo tengo mi vida, mis decisiones y ella ha tenido las de ellas. Es todo una cuestión de evolución, no sé si en algún momento cambiaré de opinión pero yo creo que estoy haciendo las cosas super bien", dijo en ese sentido en la entrevista, que dejamos íntegra a continuación.

Sobre otra faceta suya como artista dijo que le gustaría cantar música electrónica y ya tenía varias canciones escritas, a lo que dedicaría el próximo año y el siguiente "para preparar todo el contenido".

El año pasado, poco después de aterrizar en OnlyFans, Haniset contó que había ganado 100 mil dólares en tan solo dos días.