Los cubanos no están obligados a presentar PCR negativa al entrar en España

Los cubanos que arriben al aeropuerto Madrid-Barajas no están obligados a presentar una PCR negativa para entrar en España, aseguraron por e-mail a CiberCuba fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español.

"Un cubano no puede entrar en España, salvo que entre en alguna de las categorías exentas, pero como Cuba no figura como un país de alto riesgo no tiene obligación de hacerse el test PCR en origen", aclararon.

Hay que recordar que en esas categorías exentas entran los familiares de ciudadanos de la Unión Europea, estudiantes matriculados en centros educativos españoles para estudios de hasta 90 días, personal de transporte, marino y aeronáutico y casos excepcionales que son analizados de forma individualizada.

Aún así, si alguien decide entrar en España con una PCR negativa, que no es necesaria, el Gobierno español recuerda que para reconocer su validez el resultado debe hacer mención a "una serie de datos expresos".

"La Disposición 6º establece que si “no acreditan adecuadamente la realización de una PDIA (Prueba Diagnóstica de Infección Activa)…. deberán someterse a la realización de la PDIA que establezcan los servicios de sanidad exterior.”

Esta aclaración llega a raíz de que la emisora estatal Radio Angulo asegurara esta semana que los cubanos que van a viajar al extranjero deben hacerse una PCR obligatoria que cuesta 40 CUC. Para ello deberán rellenar una solicitud con los motivos del viaje, abonar la PCR y acudir con el recibo a la institución médica establecida en cada provincia para realizar esas pruebas.

Para los españoles que viajan a Cuba, el Ministerio de Exteriores español insiste en recomendar un seguro médico que cubra hospitalización y traslado en caso de contagio por COVID porque esos gastos no los asume el Gobierno español.

Además recuerda a los hispano-cubanos, que al entrar a Cuba las autoridades de la Isla los consideran ciudadanos cubanos y eso "puede afectar las condiciones de salida del país".

Dos PCR a la entrada a Cuba

Este viernes el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de Cuba, anunció que todos los viajeros que lleguen a la Isla serán sometidos a una PCR a su llegada y a otra prueba a los cinco días de estar en el país, según informó el diario oficialista Granma, que no especificó dónde y cómo se les hará ese segundo test ni tampoco cuánto costará.

El Gobierno de Cuba ha advertido de que los viajeros que lleguen a la Isla a partir de este domingo, por el aeropuerto José Martí, de La Habana, tendrán limitaciones de movimiento hasta que les den el resultado negativo de la PCR que les harán a la entrada al país.

Asimismo, se ha hecho hincapié en que se tomará la temperatura a los pasajeros dos veces antes de subir al avión hacia Cuba y se les exigirá la boleta de sanidad que pruebe que no han estado en contacto con ningún positivo, así como los datos de dónde residirán en la Isla ya que sus movimientos estarán controlados durante 10 días.

En las 72 horas siguientes a la llegada al país, el pasajero deberá presentarse en el consultorio médico que le corresponda y al quinto día deberá hacerse otra PCR para confirmar el negativo. De momento no han aclarado si esta prueba tiene algún coste, pese a que el Gobierno cubano anunció que cobrará una "tarifa sanitaria" a partir de mañana 15 de noviembre, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Sin precisar el monto de esa tarifa, las autoridades incluyen el proceso en el protocolo de seguridad establecido para detectar el coronavirus en aquellos pasajeros cubanos que lleguen a la Isla procedentes del exterior.

Cubanos que han viajado a su país esta semana se quejaron a CiberCuba de que el Gobierno no aclara que tendrán muy limitados los movimientos so pena de ser multados.

Así lo explicó a este diario Leandro Nápoles. "Según el testimonio de familiares míos que acaban de llegar a la Isla, después de someterse a la prueba PCR los dejan irse a sus casas y esperar el resultado que se les hará llegar por medio del médico de la familia. Si éste resulta negativo ya puede salir y hacer su vida normal, pero (en Cuba siempre hay un pero y este contradice toda información dada hasta ahora) el médico siempre te advierte de que en tu vuelo llegaron tantos o más cuántos contagiados y por consecuencia tienes que guardar una cuarentena obligatoria, bajo multas de 6 mil pesos. Lo que resulta muy muy extraño es que este procedimiento, sin variar, lo hacen con cada pasajero que llega. Lo que el Gobierno no dice es cuál es el proceder oficial para que los viajeros no se arrepientan y dejen de ir", señaló.

Este viernes Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que en las últimas 24 horas se detectaron 54 nuevos casos de coronavirus, con lo cual la cifra total de pacientes asciende a 7.541 desde que comenzó la pandemia. De ellos, 44 son cubanos y 10 son extranjeros.