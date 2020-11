Sharon Fonseca, pareja de Gianluca Vacchi, muestra su barriga 2 semanas después de su cesárea

El pasado martes 27 de octubre, Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca se convirtieron por primera vez en padres de una niña a la que llamaron Blu Jerusalema. Desde entonces, la mediática pareja ha estado compartiendo con sus seguidores el dulce momento que se encuentran viviendo junto a su pequeña.

En esta ocasión ha sido la modelo venezolana quien ha querido compartir en sus redes sociales cómo están siendo sus días como madre primeriza y la transformación que está experimentado su cuerpo luego de la cesárea a la que tuvo que someterse para poder traer a la bebé al mundo.

La joven de 25 años se ha querido mostrar real y transparente con su público y ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram en la que ha enseñado el aspecto de su barriga dos semanas después de la intervención quirúrgica y ha aprovechado para contar cómo se siente durante todo este proceso de recuperación que está viviendo.

"2 semanas después del parto. Aumenté alrededor de 10 kg durante el embarazo y poco a poco estoy regresando a la “normalidad” ¡mi cuerpo todavía está procesando todo! Y sigue muy diferente que antes", fueron sus primeras palabras.

A continuación, añadió: "Todavía tengo los puntos de la cesárea, aún no siento la mitad de mi barriga y tengo algunas estrías alrededor de mis senos. Pero es un largo proceso de recuperación y lo estoy tomando con calma. De hecho, estoy comiendo más saludable que durante mi embarazo (porque a Blu no le gustaban las verduras) y uso una faja que me recomendó mi médico para ayudarme con la recuperación".

La novia del excéntrico empresario italiano confesó además que está sorprendida por todo lo que "nuestros cuerpos pueden hacer por nosotros" y aseguró que está disfrutando de cada paso y que ahora aprecia su cuerpo mucho más que antes.

"Puede parecer un cliché, pero todavía me asombra lo que nuestros cuerpos pueden hacer por nosotros. Estoy disfrutando cada cosa y apreció mi cuerpo más que antes. EDIT: la linea en mi barriga es la línea negra o línea Alba, del embarazo, se va con el tiempo, no es mi cicatriz de cesárea, gracias a Dios", concluyó.

