Rinden homenaje a El Dany en el Teatro Nacional de Cuba, a cuatro meses de su muerte

A cuatro meses de su repentino fallecimiento, el popular reguetonero Daniel "El Dany" Muñoz recibió un homenaje en el Teatro Nacional de Cuba la noche de este sábado.

La vida y la carrera del integrante de Yomil y El Dany fueron homenajeadas frente a su madre, su hija Daniela y su viuda Iraisel, esta última encargada de compartir el momento con los miles de seguidores del Sensei de Cuba.

"Gracias a todos, al público, a la compañía, a los bailarines. El Dany por siempre, ¡prohibido olvidar!", dijo Iraisel sobre el escenario del recinto cultural, seguida de una fuerte ovación del público.

"Quiero dar gracias a todo el pueblo cubano, porque yo soy su mamá y en cada uno de ellos está la presencia de mi niño y ustedes me lo han demostrado", dijo la madre de Dany, que también resaltó que las incontables muestras de apoyo y de amor a su hijo le han dado las fuerzas para seguir adelante.

Uno de los momentos más emotivos, fue cuando comenzó el espectáculo y Danielita, que estaba sentada, se bajó y comenzó a aplaudir y a bailar al ritmo de la música de su papá.

Minutos después, se escucha a la mamá de Dany, mientras sonaba el éxito Te paso a buscar, decir "Ahí está mi hijo".

"Que bella Danielita. Que merecido homenaje al Dany, Sensei por siempre", "Muy merecido y hermoso, espero no sea el último", "Ustedes son unas campeonas", "Que linda Dani y la mamá de Dany, que linda como dice que ahí está su hijo", "No logro concebir todavía que el Dany no este en este mundo, se me encoge el corazón. Cuánto lo debe extrañar su familia. Sensei por siempre, tu público te va a llevar en el corazón. Te amamos donde quiera que estés", comentaron algunos seguidores del fallecido artista.

Su inseparable compañero Yomil no pudo estar presente en el homenaje porque se encuentra en México. En una de las publicaciones, el cantante comentó: "Mi familia", junto a emoticonos de llanto.

En el otro post, varios preguntaron por qué Yomil no estuvo y la viuda de Dany respondió: "Él está de viaje pero su corazón estaba ahí con todos nosotros, fue un homenaje de corazón con muchos esfuerzos y sacrificios".

Otra seguidora preguntó cómo ha hecho la familia para que Danielita pueda superar la pérdida de su papá: "Es muy difícil, pero con mucho amor", respondió su mamá.

El Dany murió el pasado 18 de julio en el hospital Calixto García de La Habana. Las causas de su muerte no han sido aún esclarecidas. El Ministerio de Salud Pública dijo que estaba investigando, luego de que la familia presentara una queja por negligencia y rechazara la versión oficial de afección cardiovascular aguda.

