Las palabras de Yomil a Jacob Forever tras homenaje a El Dany y El Taiger en su concierto del Watsco Center

Yomil Hidalgo reaccionó públicamente al concierto de Jacob Forever del pasado sábado en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, con un emotivo mensaje en redes sociales motivado por el homenaje que el artista rindió en el escenario a dos figuras fallecidas del reguetón cubano: El Dany y El Taiger.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Yomil escribió: «Grande @jacobforever muchas felicidades por todo leyenda, la historia siempre premia a los salvajes, rompiste como de costumbre ».

El mensaje acompañaba una imagen proyectada en la pantalla del escenario que mostraba a dos hombres posando juntos, en lo que fue uno de los momentos más cargados de emoción de la noche.

El concierto, titulado «Celebrando su Carrera Inmortal», se realizó el sábado 25 de abril en el Watsco Center con capacidad para más de 6,000 personas y terminó en sold out, consolidando a Jacob Forever como uno de los artistas cubanos de mayor convocatoria en el exilio.

El homenaje a El Dany y El Taiger tiene una carga emocional especial para Yomil, ya que El Dany —cuyo nombre real era Daniel Muñoz— fue su compañero inseparable en el dúo Yomil y El Dany, fallecido el 18 de julio de 2020 por una afección cardiovascular aguda en La Habana.

Por su parte, El Taiger —José Manuel Carbajal Zaldívar— fue hallado con un disparo en la cabeza el 3 de octubre de 2024 en Miami y falleció una semana después en el Hospital Jackson Memorial, a los 37 años.

Jacob Forever mantenía vínculos personales y artísticos con ambos artistas, y el gesto de recordarlos en su gran noche resonó profundamente entre la comunidad cubana del exilio.

El vínculo entre Jacob Forever y Yomil también tiene raíces musicales concretas: ambos colaboraron en la canción «Tienes que verte eso», estrenada en octubre de 2022 como parte del álbum Sensei de Yomil, en homenaje póstumo a El Dany.

El concierto del Watsco Center contó además con artistas invitados como Alexander Delgado, El Chacal, Dany Ome, Kevincito El 13, Wow Popy, Divan y Yotuel Romero.

Uno de los momentos más destacados fue la interpretación de «Puente Libertad» junto a El Chacal y Yotuel, que generó un grito unánime por Cuba entre el público presente en el recinto.

Jacob Forever también dedicó palabras a su novia Roxana Rivero desde el escenario: «Te amo, mi amor», en otro de los instantes que marcaron la velada.

El caso del asesinato de El Taiger permanece abierto: Damián Valdez-Galloso, alias «El Narra», enfrenta cargos de asesinato en primer grado, aunque el juicio ha sido pospuesto en múltiples ocasiones y aún no tiene fecha definitiva.

En el primer aniversario de la muerte de El Taiger, Jacob Forever le dedicó un mensaje en Instagram: «Ya hoy hace un año de tu partida. Descansa en paz [...] Te extrañamos mucho Titingui», una muestra más del lazo que el artista mantiene con quienes ya no están.