Boxeador cubano Uly Díaz hace historia en las peleas a mano limpia con un KO en 3 segundos

El boxeador cubano Ulysses Díaz marca un hito, con un KO en 3 segundos, en su segunda participación en el Campeonato a Puño Limpio en el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

Uly se enfrentó al boxeador estadounidense Donelei Benedetto y en los tres primeros segundos del combate lo hizo caer con un nocaut. Este golpe de Díaz, la BKFC lo considera el más rápido de la historia de su modalidad.

Díaz alternó un jab con un poderoso puño derecho sobre la parte superior de Benedetto que conectó al ras y lo tiró al suelo. Según indica Insider, la reproducción en cámara lenta de la secuencia mostró que los ojos del estadounidense se volvían hacia atrás, como si lo noquearan antes de caer.

El combate tuvo lugar en la noche del viernes, en Miami, Estados Unidos y se convirtió en un escalón más alto para Uly Díaz, quien sigue centrado en su carrera por conquistar el título de campeón mundial de las peleas a puño limpio.

Uly tiene 39 años, ha declarado que viene de la calle y que creció luchando con sus propios puños para abrirse camino en este complejo mundo.

"Yo vengo de la calle, me he criado a golpe puro. Es algo que viene conmigo de mi pasado. He peleado a mano limpia toda una vida y estoy listo para esto", afirmó el boxeador cubano.

Según indicó RT, Ulysses Díaz logró rehacer su vida tras pasar dos años en prisión. Tiene experiencia profesional en boxeo, artes marciales mixtas y jiu-jitsu.

Al ser interrogado por el periodista Jorge Ebro sobre qué pensaba de su oponente, antes de la pelea, Uly Díaz indicó: "Yo respeto a todos mis oponentes, a todo el que entra en el ring, en la jaula o lo que sea. Los respeto porque toma mucho entrar y nada... Estamos esperando para pelear".

Su entrenador aseguró que Ulysses es un camaleón en las peleas, tiene habilidades para luchar con distintos estilos y actualmente trabaja contra reloj para conseguir sus metas. Celebró de él, además de la forma física, el enfoque y la madurez que tiene el boxeador para luchar por lo que quiere.

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) tiene base en Filadelfia y es la primera promoción del boxeo estadounidense en realizar un evento oficial de boxeo a puño desnudo. No hay guantes, es lo más cercano a una pelea en la calle, en el mundo real.