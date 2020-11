Cubano con discapacidad en Pinar del Río sobrevive gracias a la solidaridad de una vecina

La dramática situación en que vive Roberto Blanco Cruz, un cubano discapacitado residente en el municipio Minas de Matahambre, en Pinar del Río, resulta sobrecogedora.

Blanco Cruz, que camina con muchas dificultades y ayudándose de un bastón, explicó en declaraciones a Cubanet que se ha sometido a ocho operaciones “de tendones” y también a una intervención quirúrgica en la vista.

Como no tiene familia y teniendo en cuenta sus discapacidades, intentó hacer los trámites para entrar en un hogar de ancianos en Pinar del Río, pero la gestión fue fallida.

“Fui a un hogar de ancianos y me hice todos los papeles y cuando los mandé para Pinar del Río no me los quisieron resolver porque dice que yo tenía 50 años”, precisa en referencia al motivo por el cual no lo aceptaron.

El hombre -que vive en Calle F, número 29-A, en el citado municipio pinareño- explica que incluso en una visita a La Habana fue hasta el Consejo de Estado para intentar recibir alguna ayuda.

Dice que la funcionaria que lo atendió allí llamó por teléfono a una instancia provincial de Pinar del Río y le dijeron: “sí, que venga para acá que lo vamos a ayudar, y nada”, concluye Roberto Cruz. Precisa, además, que en algún momento hasta le robaron unos materiales de construcción con los que iba a arreglar su vivienda.

Roberto Blanco Cruz en estos momentos sobrevive gracias a la ayuda de una vecina que, según sus palabras, lo “ayuda en lo que ella puede”.

Las denuncias sobre la pobreza en que sobreviven muchos ancianos en Cuba, personas discapacitadas o incluso familias enteras que malviven en algunos poblados rurales o urbanos del país, son cada vez más frecuentes.

Recientemente fue difundido el caso de un anciano residente en Sancti Spíritus que vive en condiciones infrahumanas, solo y enfermo, con la única ayuda -también en ese caso- de sus vecinas, que piden ayuda a las autoridades para que se ocupen de él.