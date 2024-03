Cubana que intentó suicidarse por falta de alimentos para su hijo enfermo: "No quiero verlo sufrir"

En medio de una situación desoladora, Evelyn Pineda, una madre cubana de 29 años, intentó acabar con su vida tras no poder proveer alimentos para su hijo paralítico y portador de VIH.

"Me deprimí demasiado por la situación que estoy enfrentando con mi hijo y lo que me dio fue por atentar contra mi vida porque no quiero verlo sufriendo por falta de sus alimentos", dijo en un duro testimonio a Cubanet.

Ante las precarias condiciones de vida y la falta de recursos alimenticios adecuados para su hijo enfermo, Evelyn Pineda Concepción, se vio sumergida en una profunda desesperación que la llevó a intentar quitarse la vida hace dos semanas en La Habana.

Evelyn y su hijo, ambos portadores de VIH, se enfrentaron a un cambio drástico en sus vidas después de que el menor contrajera una infección que resultó en una parálisis del lado izquierdo de su cuerpo, a causa de una displasia cerebral provocada por un parásito relacionado con palomas.

Esta situación la dejó desprovista de recursos económicos, al punto de verse obligada a vender su casa para adquirir un colchón especializado que previniera la formación de escaras.

El niño requiere un cuidado constante y una alimentación rica en proteínas, la cual ella no puede costear por la gran inflación en Cuba y por la imposibilidad de trabajar mientras cuida a su hijo.

Evelyn reveló que la falta de alimentos y recursos para cuidar de su hijo la llevó a un estado de desesperación tal que consideró el suicidio como única salida. "Solo pensé en mi situación, no entendía que lo dejaba solo", dijo la mujer.

La tentativa de suicidio resultó en su hospitalización. Maritza Concepción, la abuela del menor, describió con angustia la falta de insumos médicos al llegar al Policlínico Julio Antonio Mella con su hija.

Solo tras manifestarse contra las deficiencias del sistema de salud se logró la atención necesaria mientras denunciaba la posterior falta de humanidad en el trato que Evelyn recibió en el Hospital Clínico Quirúrgico “Miguel Enrique”, donde asegura que trataban a su hija como un animal.

Este suceso es un reflejo agudo de la crisis humanitaria que enfrentan muchas familias en Cuba, donde las carencias en el sistema de salud, la escasez de alimentos y el deterioro económico agravan los padecimientos de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de Evelyn y su hijo.