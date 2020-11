Gimnasta cubano Manrique Larduet: "Me duele ver cómo los atletas del mundo se preparan para los Juegos Olímpicos y yo en el aire"

El gimnasta cubano Manrique Larduet Bicet hizo saber en redes sociales cómo se siente respecto de su preparación olímpica, para la cual no cuenta con la guía de su exentrenador Carlos Rafael Gil Hernández, quien fue expulsado injustamente del INDER en 2019.

“Llevo varios días que no puedo ni dormir. Pero tristemente tengo que decirles que las cosas no andan nada bien con mi preparación olímpica”, comentó el joven deportista en Facebook.

“Es difícil que mi carrera este en juego en personas que nunca en la vida me han visto ni entrenar. Que a eso le considero una falta de respeto. Gente que no saben lo que significa para mi ir todos los días a entrenar a pesar de todas las dificultades que existen”, agregó Larduet, quien cuenta con varias medallas en su carrera.

El atleta deja claro que es “difícil” para él la actual situación en torno a su carrera. “Ni respetan lo que significa para un atleta representar a su país, su deporte”, expresa. “Me duele y me choca ver cómo los atletas del mundo se preparan con toda la tranquilidad con vista a los Juegos Olímpicos y yo aún en el aire como si nada, qué vergüenza para mí decir esto”, añade.

“Aún tengo la fe de que alguien me escuche y me entienda, porque no puedo entender cómo todo el mundo acá está de acuerdo con las injusticias que están pasando conmigo y mi entrenador. Realmente no se dan cuenta que los que estamos saliendo afectados somo los que amamos el deporte”, concluyó.