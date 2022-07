Gimnasta cubano Manrique Larduet retoma su carrera deportiva en Italia tras desencuentros con el INDER

El gimnasta cubano Manrique Larduet Bicet, considerado el mejor atleta de esa disciplina en la isla, viajó a Italia con la intención de retomar su vida deportiva tras los encontronazos con el INDER que en los dos últimos años determinaron la interrupción de su carrera.

"Nuevo comienzo, nueva familia. Gracias por la oportunidad”, escribió el atleta santiaguero en Instagram, donde etiquetó al Palestra As Gin–Ssd Gimnástica, un club ubicado en la ciudad de Civitavecchia, en el Lacio, que le permitirá relanzar su carrera.

El gimnasta compartió una foto en la que se le ve en las instalaciones deportivas posando junto a sus nuevos compañeros.

“El Palestra As Gin-Ssd Gimnástica Civitavecchia es cada vez más internacional. Bienvenido el campeón cubano Larduet Manrique. Se entrenará en la Academia Federal de Civitavecchia. Estamos listos para este nuevo reto”, escribió el club en sus redes sociales.

(Fuente: Captura de Facebook/Pierluigi Miranda)

"Manrique Larduet Bicet en Ficoncella ahora completamente integrado con el grupo Palestra As Gin - Ssd Ginnastica Civitavecchia", reza otra publicación reciente en la que se ve al deportista junto a algunos de sus compañeros en las Termas de la Ficoncella.

(Fuente: Captura de Facebook/Pierluigi Miranda)

El Palestra As Gin-Ssd es uno de los gimnasios más importantes de Italia en el sector de la Gimnasia Artística, con dos equipos de la Serie A1 y una plantilla de técnicos y atletas del Team Italy.

Historial de encontronazos con el INDER

Los desencuentros de Manrique Larduet con las autoridades deportivas cubanas comenzaron en 2020, cuando anunció que no permitían que su entrenador Carlos Gil -que había sido apartado del INDER- lo guiara en su deseo de alcanzar los mejores resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tras varias denuncias en redes sociales de Larduet y de su propio entrenador, el INDER anunció su delegación a Tokio con la ausencia del gimnasta. La entidad argumentó que estaba "desprovisto de la forma física y técnica necesaria para un evento de ese nivel".

“Los motivos expuestos aquí no son realmente por los cuales no asistiré a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para muchos no es un secreto que estar en la élite mundial no es nada fácil, que gracias a mi esfuerzo y dedicación me la he ganado en todos los aspectos, nivel tengo y siempre tendré para todo tipo de competencia porque para eso he trabajado y demostrado. Renuncié desde febrero y hasta la fecha no me han preguntado ni cómo me he sentido”, dijo el gimnasta cubano a mediados del pasado año.

“Asumo la responsabilidad de mi renuncia, pero no asumo la falta de respeto. Si me mantuve callado es porque no quería seguir lastimándome emocionalmente, me sentía muy mal. Sé que las redes no siempre favorecen, pero también hay que aclarar lo que no se dice. Si van a cuidar su imagen, cuiden a los sacrificados también”, explicó.

Nacido en Santiago de Cuba en julio de 1996, Larduet es licenciado en cultura física y deportes y se había clasificado para los Juegos Olímpicos en octubre de 2019, tras estar varios meses fuera de competencia debido a varias intervenciones quirúrgicas.

Doble medallista mundial en Glasgow 2015, y finalista olímpico en Río 2016, el gimnasta finalizó en 2019 en el puesto 21 entre 156 gimnastas al terminar la ronda clasificatoria de los Mundiales de Stuttgart, en Alemania, sumando un total de 81.898 puntos en los seis aparatos, y clasificando también para la final del torneo.

Entre sus premios también figura haber sido campeón y multimedallista en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y ganador de medallas de oro y plata en los Centroamericanos de Barranquilla, en 2018.

Desde inicios de 2021 Larduet había dejado entrever la posibilidad de irse de la isla para continuar su carrera en otro país.

“No hay mal que por bien no venga. Así le digo a los frustrados que no dejan avanzar, solo por dolor al vernos brillar. Si algún día me voy de mi carrera deportiva, me iré contento del legado que dejo”, precisó entonces.

“Podré tener la motivación al 3000%, pero todo no se puede dejar al sacrificio. Si algún día todo cambia y sale otro gimnasta cubano como yo o mejor, seguro estoy, que donde quiera que me encuentre, lo buscaré y le daré la mano por su buen trabajo realizado. Si algún día me voy, me voy GRANDE”, concluyó.